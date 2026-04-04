"Zbraně jsou moji nejlepší přátelé." Viking z Azovu líčí, jak je vybavený na Rusy

Dron za pár tisíc, brýle, ovladač, k tomu puška a neprůstřelná vesta. Výbava operátorů dronů na Ukrajině spojuje armádní standard do první linie s naprosto civilními „hračkami“. Pilot dronů na Ukrajině ukazuje, jak se proměnila výbava vojáka přímo na frontě.
Část jejich výstroje by zapadla do jakékoli armády. Druhá část vypadá spíš jako inventář obchodu s hobby elektronikou. Dohromady tvoří standardní výbavu operátora dronu na Ukrajině. Jde o vojáky, kteří nesedí jen v zázemí daleko od fronty, ale pohybují se přímo v palebné linii.
Svou výbavu pro ukrajinské médium United24 představuje dobrovolník z pluku Azov ze Švédska s přezdívkou Viking. Rozdíl mezi Vikingem a zbytkem jeho jednotky civilista nepozná.
Viking se odlišuje drobnostmi jako speciálně vybranou vestou, která umožňuje snazší pohyb, nebo pevnějším modelem helmy, který líp ochrání před výbuchy a šrapnely.
Na frontě bez výjimek
Zbraně fasuje stejné jako ostatní příslušníci Azovu. A jak říká, nejsou pro něj o nic méně důležité. „Jsou to moji zachránci, moji nejlepší přátelé, moje láska,“ popisuje na videu.
Základ tvoří pistole Fort-20, standardní výzbroj jednotky, která vyjde zhruba na 22 tisíc korun včetně příslušenství. Hlavní zbraní je třikrát dražší puška UAR-15. Operátoři dronů ji běžně používají. Brání pozice, kryjí tým a v případě potřeby se zapojují do přímého boje stejně jako všichni ostatní.
Důležitou roli hraje noční optika na pušce. „Je velmi dobrá pro detekování dronů,“ říká Viking.
Na vestu si připíná vždy alespoň šest zásobníků do pušky. „Často je nutné sestřelovat drony, miny položené na zemi a podobně a samozřejmě dochází na přestřelky s ruskými vojáky,“ říká.
Ochranu mu zajišťuje tvrzená helma a balistická vesta. Uvnitř vesty má Viking vyrovnané keramické pláty nejvyšší úrovně ochrany doplněné kevlarovými panely na bocích.
Součástí výbavy je i plynová maska. „Je to nutnost, Rusové při útocích naprosto standardně používají jedovaté plyny a chemické zbraně,“ popisuje.
Technologie v batohu
Hlavním rozdílem jsou samotné drony. Ty se podle mise výrazně liší. Standardně ale Viking používá běžný sedmipalcový stroj, který přenáší obraz „z první osoby“. I na takto jednoduchý, čistě civilní nástroj ale vojáci dokáží naložit až kilogram výbušnin.
Dron je přitom jednou z nejlevnějších součástí jeho výbavy. Jednoduché, sedmipalcové drony vyjdou vojáky jen na necelých 5 tisíc korun.
Ovládání zajišťuje vysílač, který si podobně jako dron může koupit každý na běžném e-shopu za zhruba 4,5 tisíce korun. „Nestojí moc, ale má dobrou kvalitu ovládání a všechno, co potřebujeme,“ vysvětluje švédský dobrovolník zapojující se do války na Ukrajině.
Brýle na virtuální realitu, pomocí kterých vidí piloti přímo „očima“ dronu, jsou poté nejdražší položkou. Vyjdou přibližně na 10 tisíc korun.
Celá výbava váží asi 25 kilogramů. K tomu vojáci na misích nasazují ještě batoh s vodou, jídlem a zásobami. S touto zátěží se vojáci běžně přesouvají i osm kilometrů v náročném terénu. „V Azovu trénujeme, trénujeme opravdu hodně,“ říká Viking.
Bez započítání zbraní vyjde kompletní vybavení přibližně na 55 tisíc korun. Se zbraněmi se celková částka dostává přes 180 tisíc korun.
Video: Robot pálil na útočící Rusy z kulometu. Frontovou linii hájil sám víc než měsíc (24. 3. 2026)
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.