Zbraň, která drtila Ukrajinu, má rivala. Kyjev tasí nečekaný trumf

Video představující novou ukrajinskou naváděnou bombu. Se silou 250kg TNT a dosahem navádění na desítky kilometrů je určená pro likvidování opevnění a velících center
Roky touhle zbraní drtili Rusové ukrajinské obránce. Proti takzvaným klouzavým bombám (KABům) neexistuje snadná obrana, jsou ničivé a Rusové jich vyrábějí zdánlivě nevyčerpatelné množství. Teď se ale karta obrací. Ukrajinci vyvinuli vlastní klouzavou bombu. A je lepší než ta, kterou mají Rusové.
Poprvé je Rusové použili začátkem roku 2023. Ukrajinská protivzdušná obrana tehdy znemožňovala ruským letadlům létat nad frontu bez přílišného rizika. Vzali tedy obyčejné „hloupé“ letecké pumy, jakých mají ve skladech stovky tisíc, a vybavili je jednoduchými rozkládacími křídly a satelitním naváděním. Ruské stíhací bombardéry (hlavně Su-34 a Su-35) tak mohly bomby odhazovat z bezpečné vzdálenosti 40 až 70 kilometrů za frontovou linií, zcela mimo dosah ukrajinských systémů protivzdušné obrany. Bomby jednoduše doplachtily na cíl a efekt byl zdrcující.
KABy se staly hlavním faktorem, který Rusku umožnil dobýt silně opevněná ukrajinská místa, jako byla Avdijivka, a dál tlačit na města jako Časiv Jar nebo Pokrovsk. Žádné polní opevnění nepřežije zásah bombou o váze 500 až 1500 kg. Ukrajinští vojáci často popisovali, jak KABy prostě vymažou celou pozici z mapy.
Britský vojenský institut RUSI potvrdil, že tyto bomby mají strašlivý vliv na morálku vojáků. Exploze jsou tak silné, že lidi v okruhu stovek metrů pohřbí zaživa nebo jim způsobí těžká traumata a otřesy mozku. KABy mají sice horší přesnost než západní rakety, ale Rusové to vynahradili kvantitou a jednoduše bombami zasypávali celou oblast, na kterou chtěli útočit. Obrana proti nim je nesmírně složitá, přičemž Rusové jich každý týden svrhnou až osm set.
Teď se na podobné zážitky mohou připravit ruští vojáci. Ukrajinské ministerstvo obrany předvedlo po rok a půl trvajícím vývoji vlastní verzi klouzavé bomby. Zbraň je vybavena bojovou hlavicí o hmotnosti 250 kg, křídly a naváděcím modulem, což z ní dělá ekvivalent západních bomb typu JDAM-ER nebo francouzských AASM Hammer. Ty jsou velmi přesné a účinné, ale jejich dodávky ze zahraničí byly omezené a Ukrajinci byli plně závislí na ochotě západních partnerů.
Na rozdíl od Rusů, kteří často jen montují křídla na staré sovětské bomby, Ukrajinci vyvinuli sofistikovanější hybrid. Jde o zbraň s aerodynamickým tělem, která vizuálně a technologicky připomíná spíše francouzské nebo americké střely. Bomba je v zadní části vybavena malým raketovým urychlovačem (boosterem). Ten se po shození z letadla zapálí, dodá bombě počáteční rychlost i výšku, a teprve poté se roztáhnou křídla. Díky tomu má zbraň výrazně delší dolet (odhaduje se na 65 až 80 km) a letadlo ji může vypustit i z nižší letové výšky, což piloty chrání před ruskou protivzdušnou obranou.
Oproti tomu ruské KABy jsou v podstatě jen kluzáky bez vlastního pohonu. Ruské letadlo musí vyletět velmi vysoko (často do výšky přes 10 000 metrů), aby bomba měla dostatek energie k doklouzání k cíli. Tím se ale stroj vystavuje ukrajinským radarům. Ukrajinské řešení s raketovým pohonem znamená, že pilot může letět nízko při zemi schovaný před radary, pak letadlo prudce zvednout, bombu odhodit a ta si díky vlastnímu motorku vyletí nahoru a teprve pak plachtí.
Jedna výhoda ale Rusku stále zůstává – kvantita. Ukrajinci začnou výrobu na několika desítkách kusů měsíčně. Zato Rusové mají ze sovětských dob obrovské zásoby starých bomb (od 250 kg až po monstrózní třítunové FAB-3000), přičemž výroba jejich naváděcích křídelných modulů je masová, levná a rychlá.