Zběsilá jízda: Auto s českou SPZ se řítilo Norimberkem, bouralo, lidé uskakovali

Auto s českou poznávací značkou se v sobotu večer prohnalo Norimberkem zběsilou jízdou, která mohla mít tragické následky. Bílá Škoda Fabia se podle policie řítila městem rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu, kličkovala mezi pruhy a ohrožovala ostatní řidiče i chodce.
Vůz řídil třiatřicetiletý muž, který navíc při zatýkání kladl odpor, napsal server nordbayern.de. Státní zastupitelství podalo návrh na jeho vzetí do vazby a dopravní policie vyzvala případné poškozené, aby se přihlásili.
Policisté v sobotu pozdě večer obdrželi hlášení o nebezpečně jedoucím voze. Řidič prudce zrychloval, přejížděl z pruhu do pruhu a krátce nato způsobil v jedné z ulic první nehodu, když narazil do mercedesu čtyřicetiletého muže. Místo aby zastavil, z místa ujel. Při další jízdě se srazil s vozem Volkswagen, který řídila čtyřiadvacetiletá žena, poté vyjel na chodník a následně narazil do opelu sedmadvacetileté řidičky stojící na červené.
Nebezpečnou jízdu vozu značky Škoda zaznamenal jeden ze svědků, který kontaktoval operační středisko policie a pokusil se auto sledovat. Zatímco do oblasti směřovalo několik hlídek, podezřelý projížděl západní částí Norimberku rychlostí místy přes 100 kilometrů za hodinu. Opakovaně přejížděl do protisměru a projížděl křižovatky na červenou tak bezohledně, že chodci museli uskakovat z cesty. Někteří řidiči zabránili srážce jen díky prudkému brzdění.
Při nárazu do obrubníku vůz přišel o jednu pneumatiku. Řidič však pokračoval dál pouze po ráfku, stále vysokou rychlostí, a následně narazil do jiného vozu Škoda řízeného čtyřicetiletou ženou a do opelu, který řídila šestatřicetiletá žena.
Když silně poškozený vůz už nebyl schopen další jízdy, vystoupili z něj dva spolujezdci ve věku 22 a 35 let a dali se na útěk. Policisté je krátce nato dopadli. Řidiče hlídka na místě předběžně zadržela. Při zákroku muž napadl jednoho z policistů, který utrpěl lehké zranění. Podezřelý následně zasahující policisty urážel a plival na ně. Protože podle policie vykazoval známky ovlivnění návykovými látkami, státní zastupitelství nařídilo odběr krve.
Policisté havarované auto zajistili. Řidič podle nich neměl řidičský průkaz. Muž čelí podezření z řady dopravních přestupků a také z útoku na úřední osobu a kladení odporu. Výši způsobené škody zatím policie vyčísluje, podle dosavadních informací však při incidentu nebyl nikdo zraněn.
ŽIVĚ9. den ZOH: Italové slaví zlatou neděli, Voborníkové ve stíhačce nevyšla poslední střelba
Sledujte události a zajímavosti z devátého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Podivný konec medailové naděje. Adamczyková si nechtěla stěžovat, Francouzka se jí omluvila
Český snowboarding mohl v Livignu útočit na další medailový zisk, tým ve složení Kryštof Choura - Eva Adamczyková ale po zvláštním závěru vypadl ve čtvrtfinále. Trojnásobná olympijská medailistka si po kontaktu s francouzskou soupeřkou ale nechtěla stěžovat.
Jablonec vyhrál v Pardubicích a znovu přeskočil třetí Plzeň
Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 22. kole první ligy v Pardubicích 2:0. Severočeši rozhodli o výhře v rozmezí 76. až 82. minuty, kdy se trefili střídající Dominik Hollý a Sebastian Nebyla.
Smrtící drony zastavuje charita. I díky pomoci Čechů
Z malé iniciativy, která vozila na frontu neprůstřelné vesty s nápisem „Vrať se živý“, se stal klíčový dodavatel armády – a přitom charitativní organizace. Jen dronů dodala už 85 tisíc a její projekt Dronopád pomáhá sestřelovat ruské Šáhedy a chránit ukrajinská města a vojáky před dalšími útoky.
ŽIVĚTruhlík z okresního přeboru, tepe opozice Macinku. Byla to šťavnatá debata, hájí se
Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.