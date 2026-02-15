Přeskočit na obsah
Benative
15. 2. Jiřina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zběsilá jízda: Auto s českou SPZ se řítilo Norimberkem, bouralo, lidé uskakovali

ČTK

Auto s českou poznávací značkou se v sobotu večer prohnalo Norimberkem zběsilou jízdou, která mohla mít tragické následky. Bílá Škoda Fabia se podle policie řítila městem rychlostí přes 100 kilometrů za hodinu, kličkovala mezi pruhy a ohrožovala ostatní řidiče i chodce.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / Shutterstock
Vůz řídil třiatřicetiletý muž, který navíc při zatýkání kladl odpor. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Vůz řídil třiatřicetiletý muž, který navíc při zatýkání kladl odpor, napsal server nordbayern.de. Státní zastupitelství podalo návrh na jeho vzetí do vazby a dopravní policie vyzvala případné poškozené, aby se přihlásili.

Policisté v sobotu pozdě večer obdrželi hlášení o nebezpečně jedoucím voze. Řidič prudce zrychloval, přejížděl z pruhu do pruhu a krátce nato způsobil v jedné z ulic první nehodu, když narazil do mercedesu čtyřicetiletého muže. Místo aby zastavil, z místa ujel. Při další jízdě se srazil s vozem Volkswagen, který řídila čtyřiadvacetiletá žena, poté vyjel na chodník a následně narazil do opelu sedmadvacetileté řidičky stojící na červené.

Související

Nebezpečnou jízdu vozu značky Škoda zaznamenal jeden ze svědků, který kontaktoval operační středisko policie a pokusil se auto sledovat. Zatímco do oblasti směřovalo několik hlídek, podezřelý projížděl západní částí Norimberku rychlostí místy přes 100 kilometrů za hodinu. Opakovaně přejížděl do protisměru a projížděl křižovatky na červenou tak bezohledně, že chodci museli uskakovat z cesty. Někteří řidiči zabránili srážce jen díky prudkému brzdění.

Při nárazu do obrubníku vůz přišel o jednu pneumatiku. Řidič však pokračoval dál pouze po ráfku, stále vysokou rychlostí, a následně narazil do jiného vozu Škoda řízeného čtyřicetiletou ženou a do opelu, který řídila šestatřicetiletá žena.

Reklama
Reklama

Když silně poškozený vůz už nebyl schopen další jízdy, vystoupili z něj dva spolujezdci ve věku 22 a 35 let a dali se na útěk. Policisté je krátce nato dopadli. Řidiče hlídka na místě předběžně zadržela. Při zákroku muž napadl jednoho z policistů, který utrpěl lehké zranění. Podezřelý následně zasahující policisty urážel a plival na ně. Protože podle policie vykazoval známky ovlivnění návykovými látkami, státní zastupitelství nařídilo odběr krve.

Policisté havarované auto zajistili. Řidič podle nich neměl řidičský průkaz. Muž čelí podezření z řady dopravních přestupků a také z útoku na úřední osobu a kladení odporu. Výši způsobené škody zatím policie vyčísluje, podle dosavadních informací však při incidentu nebyl nikdo zraněn.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russian missile and drone strike in Kyiv
Russian missile and drone strike in Kyiv
Russian missile and drone strike in Kyiv

Smrtící drony zastavuje charita. I díky pomoci Čechů

Z malé iniciativy, která vozila na frontu neprůstřelné vesty s nápisem „Vrať se živý“, se stal klíčový dodavatel armády – a přitom charitativní organizace. Jen dronů dodala už 85 tisíc a její projekt Dronopád pomáhá sestřelovat ruské Šáhedy a chránit ukrajinská města a vojáky před dalšími útoky.

Reklama
Motoristé sobě - zahájení volební kampaně
Motoristé sobě - zahájení volební kampaně
Motoristé sobě - zahájení volební kampaně

ŽIVĚTruhlík z okresního přeboru, tepe opozice Macinku. Byla to šťavnatá debata, hájí se

Postup prezidenta Trumpa v USA je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Macinka se střetl i se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim. Opozice mluví o trapasu.

Reklama
Reklama
Reklama