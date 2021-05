Zbavit se Trumpa a obnovit Ameriku: Skupina Republikánů zakládá protestní hnutí

Skupina 150 republikánů ve čtvrtek založila nové hnutí, jehož cílem je zbavit Republikánskou stranu vlivu exprezidenta Donalda Trumpa a prosadit v ní reformy. Skupinu vedou hlasití Trumpovi kritici Evan McMullin a Miles Taylor a připojilo se k ní rovněž několik bývalých republikánských guvernérů či zákonodárců.

Podle jednoho ze členů však iniciativa nemá ambice stát se novou politickou stranou, protože by v americkém volebním systému měla jen malé šance na úspěch, napsal server CNN.

Iniciativa nazvaná "Výzva k americké obnově" je vedená Evanem McMullinem, který kandidoval v roce 2016 na prezidenta jako nezávislý kandidát. Další vůdčí postavou je Miles Taylor, bývalý činitel Trumpovy administrativy, který v roce 2018 napsal anonymní sloupek zveřejněný v listu The New York Times, v němž se prohlásil členem hnutí vnitřního odporu proti řadě kroků tehdejšího prezidenta.

Nové hnutí vzniklo jen několik hodin poté, co republikáni ve Sněmovně reprezentantů sesadili z vysoké stranické funkce kongresmanku Liz Cheneyovou, která Trumpa v posledních měsících hlasitě kritizuje. O jejich záměru se však diskutovalo již od února.

"Co je moc, to je příliš, musíme této zemi nabídnout koalici zdravého rozumu a více sjednocenou alternativní vizi, než jaké jsme svědky od současných republikánů. Ti jsou nyní prohnilí až do morku kostí a neustále útočí na naši demokracii," prohlásil Taylor. "Takže naše sdělení je, že musíme buď reformovat, nebo zrušit Republikánskou stranu," dodal.

Další člen nové iniciativy George Conway, manžel bývalé Trumpovy poradkyně Kellyanne Conwayové, zdůraznil, že se nejedná o novou stranu, ale pouze hnutí uvnitř nynější Republikánské strany. "Nemyslím si, že by třetí strana mohla zafungovat v našem politickém systému s jednomandátovými volebními obvody," řekl. "Ale lidé s umírněnými až konzervativní názory, kteří chtějí věřit ve vládu práva, potřebují místo, kam jít, kde se mohou spolčit a podporovat kandidáty, kteří s nimi souzní," dodal.

Mezi signatáři manifestu nového hnutí jsou bývalí guvernéři Bill Weld a Mark Sanford, 27 bývalých členů Sněmovny reprezentantů a jeden někdejší senátor. Dále do skupiny patří několik bývalých velvyslanců a vysoce postavených činitelů minulých republikánských administrativ.

Trumpův mluvčí: jsou to břídilové

Jejich iniciativu však zatím nepodporují žádní stávající republikánští činitelé a podle agentury Reuters se to zřejmě v blízké době nezmění. V minulých dnech, kdy se očekávalo, že skupina oznámí založení nové strany, se proti takovému záměru vyjádřila i Trumpova kritička Cheneyová, podle níž by mohlo tříštění mezi republikány pomoci demokratům.

Trumpův mluvčí Jason Miller označil novou skupinu za "břídily, kteří odešli z Republikánské strany v momentu, kdy hlasovali pro Joea Bidena". Proti iniciativě se vyjádřil na svém webu i samotný Trump, který nazval Taylora "pochybnou existencí, kterou nezná". Jeho i ostatní členy hnutí označil za břídily a použil i svou oblíbenou zkratku RINO (Republicans in name only; republikáni, kteří si tak jen říkají).