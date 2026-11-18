Střelec z Krakova střílel i na malé dítě, které se oddělilo do rodičů. Video ukazuje, jak jedna střela skončí u jeho nohou a druhá se odrazí od zdi
Jsou to záběry, které šokovaly internet. Davy lidí směřují jednou z hlavních krakovských ulic směrem k náměstí Rynek Glówny. V tom okamžiku projíždí okolo auto s 24letým útočníkem, který začne z okna vozu na procházející lidí střílet. Jakmile si lidé uvědomí, co se děje, začnou v panice utíkat. Na místě ale zůstává malé dítě.
Zatímco někteří přikrčí ramena, sklopí hlavy, ti nejblíž střelci se otáčejí a běží zpátky, lidé uprostřed a vpředu se tlačí dopředu nebo se rozbíhají do stran. Vrážejí do sebe, protože jedni se zastavují a otáčejí, zatímco ti za nimi ještě nepochopili, co se děje. V prvních vteřinách si nikdo nevšimne malého dítěte, které zůstává na místě a zmateně popoběhne a zůstane stát mezi výlohou a sloupem pouličního osvětlení.
Právě z asi pětiletého dítěte se útočník rozhodl udělat cíl. Z dlažby u jeho nohou se zvedne obláček prachu, o vteřinu později pak odlétají kousky omítky jen pár centimetrů od dítěte – první kulka šla dítěti přímo k nohám a druhá jen kousek od něj do zdi. Auto odjíždí, pronásledované vozem policie a městských strážníků.
Dítě se nalepí na výlohu, jako kdyby se snažilo ještě na poslední chvíli uniknout, ale to už k němu přibíhá muž v černé bundě a bere ho do náručí. Web inertia.pl uvádí, že podle vyšetřování bylo dítě v době incidentu se svým rodičem a mladším sourozencem. Když si lidé uvědomili hrozbu a začali utíkat, rodič vzal mladší dítě do náruče, zatímco druhý se ho snažil chytit za ruku a utéct.
K masakru v Krakově došlo 7. 11., kdy 24letý maskovaný muž zahájil ze samonabíjecí pušky palbu do davu lidí a na projíždějící tramvaj. Šest lidí zemřelo a 16 bylo zraněno, včetně dvou zasahujících policistů. Mezi zavražděnými byli i občan Velké Británie a žena z Rakouska. Útok skončil, když muž pronásledovaný policejním autem naboural. Následně se rozpoutala přestřelka mezi ním a dvěma policisty, kterým se ho přes vlastní těžká zranění podařilo zneškodnit. Útočník zemřel v noci na 9. listopadu v nemocnici, úřady poté v bytě jeho rodiny ve dvě hodiny vzdáleném městě Ostrowiec Świętokrzyski našly zavražděné i jeho rodiče a sestru.