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Zahraničí

Zavřít nebe nad Ruskem a zesměšnit Putina. Zelenského tajný plán nabírá na obrátkách

Ukrajinská armáda 15. října oznámila, že při útoku na letiště Borisoglebsk poškodila šest ruských vojenských letadel Su-34M

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Ukrajinské drony v posledních dnech a týdnech ochromují provoz v Moskvě, zatímco Kyjev rozšiřuje seznam cílů i mimo letiště. Americký magazín The Atlantic teď přišel s tím, že Ukrajinci přitvrzují v tajné operaci. Útoky míří na datová centra a další klíčovou infrastrukturu. Rusko odpovídá novými údery na civilní cíle. Naposledy Ukrajinci zkomplikovali letecký provoz v pátek.

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Přesně před týdnem musela být uzavřena všechna čtyři moskevská letiště právě v okamžiku, kdy se do města vracel ruský prezident Vladimir Putin z návštěvy Turkmenistánu.

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Podle magazínu The Atlantic, který ve čtvrtek citoval ukrajinského vojenského představitele, ovšem nebylo letadlo šéfa Kremlu přímým cílem operace. „Byla to čistá náhoda. Prostě shoda okolností,“ uvedl zdroj.

Operace M&Ms

Pro Ukrajince ale událost představovala symbolickou satisfakci. Ukázala, že jejich armáda dokáže narušovat fungování ruského hlavního města i bez americké technologické a zpravodajské podpory. V úterý večer zaútočilo na Moskvu téměř 500 dronů, což podle tamního starosty Sergeje Sobjanina opět vedlo k uzavření letišť.

Podobná situace nastala také v noci na pátek, kdy byl podle ruských médií omezen provoz na moskevských letištích Šeremetěvo, Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij. Kvůli tomu musely úřady zrušit – nebo se zpozdilo – téměř 160 letů. Omezení byla také v Petrohradě a v Leningradské oblasti.

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Ukrajinská operace, kterou The Atlantic označuje krycím názvem M&Ms, využívá bezpilotní letouny domácí výroby vybavené systémy umělé inteligence. Jejich cílem zatím není přímý útok na civilní letadla, ale především vyvolání takové bezpečnostní hrozby, která ruské úřady donutí omezovat provoz.

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„Ruské nebe se stává mimořádně nebezpečným,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, když 1. září oznámil zahájení kampaně. „Civilní letectví nemá místo uprostřed dronů,“ dodal.

Širší výběr cílů

Kyjev zároveň rozšiřuje výběr cílů. Od 8. října Ukrajinci podle The Atlantic zaútočili nejméně na čtyři ruská datová centra. Výpadky zasáhly mimo jiné bankovní, doručovací, mapové a taxislužby. Terčem se stala také infrastruktura společnosti Jandeks (Yandex), která představuje jednu z páteří ruské digitální ekonomiky.

Smoke billows from Yandex's Sasovo hub, following a drone strike
Z datového centra Sasovo společnosti Jandeks, jednoho z pěti velkých datových center firmy, stoupá kouř. Po požáru, který následoval po útoku dronu, musel být provoz v areálu s desítkami tisíc serverů přerušen. Sasovo, Rusko, 8. října 2026. Snímek obrazovky pořízený z videa zveřejněného na sociálních sítích.Foto: Reuters – SOCIAL MEDIA

Podle ruského ekonomického deníku Kommersant může oprava poškozených datových center trvat až šest měsíců.

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Zelenskyj upozornil i na další údajný důsledek útoků. Podle něj se na sociálních sítích snížila aktivita ruských automatizovaných účtů. „Najednou se na mnoha platformách dýchalo o něco snadněji. Bylo méně nenávisti, méně rozdělování a méně provokací, protože bylo méně botů,“ řekl v pondělí ve Varšavě na bezpečnostním fóru.

To ale ukrajinský technologický a zpravodajský web Meža vyvrací a tvrdí, že celková aktivita ruských botů je na podobné úrovni jako před útoky.

Warsaw Security Forum in Warsaw
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na obrazovce během svého projevu na Varšavském bezpečnostním fóru ve Varšavě v Polsku 12. října 2026.Foto: Reuters – Aleksandra Szmigiel

Moskva však na ukrajinské údery odpovídá dalšími údery na ukrajinské civilní cíle. Terčem se stále častěji stávají také lokomotivy a osobní i nákladní vlaky. Šéf ukrajinských státních železnic Oleksandr Pertsovskyj magazínu sdělil, že v srpnu Rusové napadli 37 lokomotiv, zatímco v září jich bylo 47.

„Takhle teď začínají má rána: každý den těmito hlášeními a fotografiemi,“ popsal Pertsovskyj, který novináři ukázal snímky vlaků zničených při explozích.

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Situaci Kyjevu komplikuje také postoj Washingtonu. Trump po telefonátu s Putinem oznámil záměr nakoupit miliony barelů ruské nafty a vyzval Ukrajinu, aby přestala útočit na ruské rafinerie.

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Zelenskyj na tuto žádost v posledních dnech neochotně přistoupil. Ovšem ukrajinská armáda pokračuje v úderech na jiné cíle.

Zásadní problém pro část Ukrajiny

Pro část ukrajinského vedení představuje americký přístup zásadní problém. Trumpova snaha zajistit Rusku příjmy z energetiky podle magazínu oslabuje strategii, která měla Moskvu vyčerpat ekonomicky i společensky.

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„Ukazuje se, že Rusko se kvůli své složité ekonomické situaci nezhroutí,“ řekl jeden z architektů dronové operace. „To znamená, že musíme změnit strategii. Rusko se nezhroutí, přinejmenším ne teď.“

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Ukrajina tak stojí před dilematem: pokračovat v útocích, které zvyšují náklady války pro Rusko, nebo hledat cestu k příměří v situaci, kdy její nejvýznamnější spojenec podle magazínu přestává být spolehlivou oporou.

Ani rozsáhlejší nasazení dronů přitom nemusí přimět Putina k jednání a Rusko má stále možnost odpovídat další eskalací, uzavírá The Atlantic.

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