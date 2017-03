První test od triumfu Trumpa je tu. Wilders slibuje revoluci, jeho klesajíjcí podpora znamená drama

před 36 minutami

Nizozemci hlasují ve středu v parlamentních volbách, ve kterých může výrazně uspět krajní pravice Geerta Wilderse. Ta požaduje odchod z EU, uzavření mešit nebo zákaz koránu. Kromě zkratkovitých hesel ale Nizozemcům opravdový předvolební program nenabídla. Ostatní politické strany v zemi s ní navíc odmítají jakoukoli spolupráci. Geert Wilders tak pravděpodobně i po potenciálním vítězství ve středečním hlasování v křesle nizozemského premiéra neskončí. Sestavení vlády bez jeho podpory ale může být složité.

Haag - Evropu čekají ve středu první volby od nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Hlasování v Nizozemsku může výrazně posílit populisty. Podle průzkumů má reálnou šanci na vítězství lídr krajně pravicové Strany pro svobodu Geert Wilders.

Ten chce zavřít v zemi všechny mešity, zakázat korán a požaduje vystoupení Nizozemska z Evropské unie. Odchod z EU by byl "nejlepší věcí, jaká by se nám mohla stát", řekl Wilders v poslední televizní debatě před hlasováním.

Jeho soupeř v debatě, současný premiér Mark Rutte, to označil za nesmysl. Podle něj by nizozemský odchod z EU, takzvaný nexit, vyvolal chaos a o práci by přišlo 1,5 milionu Nizozemců.

Bude to vyrovnané

Podle posledních průzkumů v Nizozemsku před volbami nepatrně vedou Rutteho liberálové, za kterými se v těsném závěsu drží Wilders.

Průzkumy mu předpovídají zisk zhruba 16 procent hlasů.

Na prvním místě ale může skončit pět až šest stran, které podle odhadů dělí jen několik málo procent hlasů. Některé z nich, jako liberální D66 nebo Zelená levice, jsou velmi proevropské.

Geert Wilders ani den před hlasováním nezveřejnil plnohodnotný volební program.

Na Facebook už před časem pověsil jednostránkový manifest, který navíc pořád označuje jen za návrh.

Je to soubor hesel jako "Zavřeme všechny mešity a islámské školy, zakážeme korán." "Nepřijmeme ani jednoho uprchlíka nebo migranta z islámských zemí: zavřeme naše hranice." "Spoustu peněz dáme armádě a policii."

Naopak na vědu a výzkum nebo na podporu umění by Wilders z rozpočtu neposlal jedno jediné euro. Tedy vlastně gulden, protože z eurozóny chce, stejně jako z Evropské unie, co nejdřív odejít. "Nizozemsko bude zase nezávislé," píše Wilders.

Bratr je proti

V předvolební kampani se proti němu ostře vymezil jeho bratr Paul Wilders.

Médiím řekl, že on sám ani jejich matka Geerta nikdy nevolili a neudělají to ani tentokrát. "Muslimové jsou pro něj jen obětním beránkem. Jde mu podle mě jen o moc," tvrdí Paul Wilders.

Jeho bratr podle něj říká, že když nedosáhne svého, vyvolá v Nizozemsku revoluci. "To je, jako když do ohně lijete benzin," bojí se Paul toho, co můžou Geertovy politické ambice způsobit.

Geert Wilders s bratrem přerušil styky a zablokoval si ho i na svém twitterovém účtu.

Blokáda

I kdyby skončil Wilders ve volbách na prvním místě, má jen minimální šanci, že usedne do premiérského křesla. Všechny hlavní politické strany už předem prohlásily, že s ním spolupracovat nebudou.

To je rozdíl oproti minulosti, kdy spojenectví s Wildersem tak razantně nevylučovaly.

Wilders v letech 2010 až 2012 v parlamentu podporoval tehdejší vládu, kterou taky vedl Mark Rutte, i když do ní přímo nevstoupil.

Jeho Strana pro svobodu (PVV) až donedávna v předvolebních průzkumech jasně vedla. Postupně ale její podpora klesala.

"Jak se volby blíží, tak si někteří lidé rozmýšlejí, jestli mají skutečně dát hlas PVV. Její podpora byla vždy vyšší během volebního období než před jeho koncem," řekl Aktuálně.cz nizozemský politolog Stijn van Kessel, který momentálně působí na univerzitě v britském Loughborough.

Podobný propad zažil Wilders i před minulými parlamentními volbami v Nizozemsku v roce 2012.

autor: Ondřej Houska