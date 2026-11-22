Dánsko chce, aby Evropská unie zastavila vydávání turistických víz ruským občanům a zpřísnila další podmínky jejich vstupu do schengenského prostoru. Kodaň s návrhem přichází poté, co podle jejích bezpečnostních služeb překazila plán ruských tajných služeb na zavraždění ukrajinsko-amerického rappera na území Dánska.
Kodaň chce návrhy představit na pondělním jednání velvyslanců členských států EU v Bruselu. Vedle zastavení turistických víz pro Rusy navrhuje také přestat v celém schengenském prostoru uznávat ruské nebiometrické pasy.
„Musíme podniknout konkrétní kroky, které ukážou evropskou sílu a odhodlání,“ uvádí se v dokumentu rozeslaném vládám členských států, do kterého nahlédla agentura Reuters.
„Nyní je zřejmá vůle jednat rozhodně a měli bychom této chvíle využít k tomu, abychom současnou nesourodou směsici vnitrostátních opatření nahradili skutečně jednotným přístupem na úrovni celé Evropské unie,“ stojí dále v textu.
Pokus o atentát
Dánská iniciativa je reakcí na zářijový pokus o atentát na ukrajinsko-amerického rappera, který měl tehdy vystupovat v Charlottenlundu severně od Kodaně. Šéf dánské bezpečnostní a zpravodajské služby PET Rasmus Kieffer-Kristensen uvedl, že podle hodnocení jeho úřadu za plánem stály ruské tajné služby. Označil ho za dosud nevídaný případ.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová následně ve svém prohlášení uvedla, že pokus o atentát je jasnou ukázkou vážnosti bezpečnostní situace, v níž se Dánsko i Evropa nacházejí. Rusko podle ní jedná stále agresivněji a podstupuje větší rizika.
Ruské velvyslanectví v Kodani v pátek uvedlo, že dánská obvinění nejsou podložena důkazy. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová oznámila, že Moskva na vyhoštění svého diplomata zareaguje odpovídajícími kroky, uvedla agentura TASS.
Podle dánské veřejnoprávní stanice DR jde o rappera Alberta Vasiljeva, vystupujícího pod pseudonymem Kyivstoner. Do pozornosti ruských úřadů se dostal už dříve.
Ruská tajná služba FSB ho obvinila z organizování údajného pašování 35 útočných dronů do Ruska ze Slovenska přes Polsko a Bělorusko. Podle FSB se připravovala „bezprecedentní série teroristických útoků“, kterým ruská rozvědka zabránila. Vasiljev obvinění odmítl a FSB nepředložila veřejně ověřitelné důkazy o jeho zapojení.
Evropská podpora i udílení víz Rusům
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po pátečním oznámení vyjádřila Dánsku plnou podporu a dodala, že EU stojí také za všemi členskými státy, které se staly terčem ruských hybridních útoků. Zároveň oznámila, že Brusel brzy představí novou evropskou bezpečnostní strategii, jejímž cílem bude posílit připravenost a odstrašující schopnosti unie.
Evropská komise navíc plánuje představit již 22. balík sankcí proti Rusku. Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek uvedl, že má mimo jiné obsahovat také návrh na zákaz udělování víz ruským sportovcům. Podrobnosti ale odmítl zveřejnit s tím, že k tomu nemá oprávnění, uvedl například ukrajinský server UA.news.
Evropská unie přitom loni vydala ruským občanům více než 620 tisíc víz, o 10,2 procenta více než v roce 2024. S odvoláním na neveřejné údaje o tom v květnu informoval server Euractiv. Stále jde ale o malý zlomek počtu návštěv z doby před epidemií covidu-19.
Zatímco Polsko, pobaltské státy, Česko a Finsko vydávání víz Rusům po začátku invaze na Ukrajinu výrazně omezily, jiné země zůstávají vstřícnější. Patří mezi ně Francie, Itálie a Španělsko, které loni vydaly ruským občanům nejvíce víz.
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