Závod o Afriku. USA předběhly Čínu a staly se největším investorem na kontinentu

Zpráva přichází v době, kdy se obchodní vztahy s Afrikou snaží upevnit rovněž Evropská unie pod vedením českého eurokomisaře Jozefa Síkely, který v Evropské komisi zodpovídá za mezinárodní partnerství.
Spojené státy v roce 2023 investovaly v Africe 7,8 miliardy dolarů (zhruba 164 miliard Kč). Čínské investice dosáhly čtyř miliard dolarů.
Americké investice spravuje vládní agentura s názvem US International Development Finance Corporation (DFC). Vznikla v roce 2019, za prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Sama na svém webu uvádí, že jejím cílem je postavit se Pekingu a že byla založena jako prostředek "proti čínské přítomnosti ve strategických regionech".
Například rwandská těžební společnost Trinity Metals dostala od DFC grant 3,9 milionu dolarů na rozvoj tří dolů, které v zemi vlastní a které produkují cín, tantal a wolfram.
"Americká vláda velmi podporuje naše úsilí o přímé zavedení tohoto dodavatelského řetězce do Spojených států," řekl BBC předseda společnosti Shawn McCormick.
Trinity nyní posílá wolfram z Rwandy do zpracovatelského závodu v americkém státě Pensylvánie. Uzavřela také dohodu o zasílání rwandského cínu do hutě v Pensylvánii.
Africký kontinent je bohatý na důležité minerály a kovy, jako je lithium, kovy vzácných zemin, kobalt a wolfram, které jsou nezbytné pro výrobu a provoz osobní elektroniky. Neobejdou se bez nich ani výrobci elektrických vozidel, datová centra pro umělou inteligenci (AI) a výroba zbraňových systémů.
Největší hráč na trhu
Čína je už dlouho největším hráčem na globálním trhu s důležitými minerály a kovy. Má bohatá domácí naleziště a přístup k dodávkám ze zahraničí díky významným investicím do zahraničních těžebních operací, zejména právě v Africe.
Peking si také vybudoval dominantní postavení, pokud jde o zpracování globálních dodávek, a vyděsil USA hrozbou omezení vývozu. To Washington přimělo činit naléhavé kroky směrem ke zvýšení přístupu k důležitým minerálům a kovům. A jejich africké zásoby se v tomto směru považují za klíčové, připomíná BBC.