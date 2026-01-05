„Závažná sabotáž.“ Finové zadrželi loď plující z Ruska

Finská policie zadržela minulý týden loď plující z Ruska, která je podezřelá z poškození podmořského telekomunikačního kabelu vedoucího z Helsinek do Estonska přes Finský záliv. Nákladní loď Fitburg plula z Petrohradu do přístavu Haifa v Izraeli pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin.
Finové zatkli minulou středu všech 14 členů posádky poté, co došlo k poškození kabelu patřícího finskému telekomunikačnímu operátorovi Elisa. Operátor v prohlášení uvedl, že poškození „nijak neovlivnilo funkčnost služeb společnosti Elisa“ a že její služby byly přesměrovány, píše BBC.
V Baltském moři došlo v posledních letech k řadě incidentů, při nichž došlo k poškození nebo úplnému přerušení podmořských kabelů. Mnoho odborníků a politiků považuje nedávné incidenty za součást „hybridní války“, kterou Rusko vede proti západním zemím.
Policie uvedla, že vyšetřuje „závažné narušení telekomunikací“ a „závažnou sabotáž a pokus o závažnou sabotáž“.
Zadržené členy posádky tvořili Rusové, Gruzínci, Kazaši a Ázerbájdžánci, dodala policie. „Podmořské kabely přenášejí mezi zeměmi důležitou elektřinu a data a zajišťují lidem připojení k internetu,“ komentuje BBC.
Ve středu ráno finské úřady vyslaly do oblasti vrtulník a hlídkovou loď, kde zjistily, že loď táhne kotvu po moři, uvedla finská pobřežní stráž. Popsala, že „ráno zahájila operaci s cílem vyšetřit podezření na poškození kabelu“ poté, co telekomunikační poskytovatel Elisa zjistil poruchu.
Finská policie uvedla, že úřady „pomocí společné operace převzaly kontrolu nad plavidlem“. „Finsko je připraveno na různé druhy bezpečnostních výzev a reagujeme na ně podle potřeby,“ napsal finský prezident Alexander Stubb v prohlášení na sociálních sítích.
Na tiskové konferenci se novináři zeptali policie, jestli byl kabel poškozen jménem jiné země, informovala místní média. Policejní šéf Ilkka Koskimäki odpověděl, že „policie ani jiné orgány o těchto záležitostech nespekulují. Úkolem policie je vyšetřit, co se stalo.“