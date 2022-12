Brusel chystá revoluci v zálohování plastů. Bude nás to stát miliardy, zlobí se firmy

Asi každý, kdo si něco objednal přes e-shop, zažil situaci, kdy i docela malý předmět přijde v obří krabici a zabalený do několika dalších vrstev. Doma se pak vrší kartony, krabice, sáčky a papíry.

Přesně těmto situacím chce zabránit Evropská komise, která v rámci tažení proti odpadům přišla s novými pravidly na balení zboží. Brusel tlačí na to, aby v roce 2030 neexistoval v EU nerecyklovatelný odpad a i plastové lahve či plechovky se zálohovaly. A třeba mikrovlnná trouba nakoupená přes e-shop by přišla v kartonu, který by si výrobce vzal a znovu použil.

Tlak na omezení odpadu v EU není novinkou, průmysl v Evropě ale přesto protestuje. Evropská komise totiž přichází s povinností opětovného používání obalů. Navrhuje například, aby se až 90 procent kartonových krabic v roce 2030 vracelo do oběhu a podobně nejméně každá desátá nádoba na nápoj v EU sloužila k opakovanému používání.

"Plošná povinnost opětovného použití obalů pro všechny nedává žádný smysl, podmínky každého sektoru jsou jiné," tvrdí Nicolas Hodac, zástupce asociace Unesda, která hájí zájmy výrobců nealkoholických nápojů v EU včetně velkých hráčů jako Coca-cola, Pepsi nebo Redbull.

"Vezměte si firmu, která používá pouze hliníkové plechovky, které jsou stoprocentně recyklovatelné a sbírají se. Podle komise by musela nově část zboží prodávat v PET lahvích nebo ve skle, protože by musela mít nějaký podíl v obalech na opětovné použití. Nedává to podnikům na výběr a podporuje používání plastů," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Hodac, který se zúčastnil debaty zaměstnavatelů o chystané regulaci, jižv Bruselu před víkendem uspořádaly evropské hospodářské svazy včetně české Hospodářské komory.

Naše pravidla selhala, zní z komise

Evropská komise svůj návrh hájí. Vychází z dřívějších dohod o takzvané cirkulární ekonomice, která se snaží neplýtvat, a z trendů posledních let. Z nich vyplývá, že i když Evropané nadšeně recyklují, zanechávají za sebou stále víc odpadu z obalů. Zatímco v roce 2006 vyprodukoval průměrný Evropan 150 kilogramů odpadu ze všemožných obalů, teď je to okolo dvou set.

Největší nárůst je u kartonů, krabic a plastů, což souvisí s rozvojem nákupů přes internet, který ještě podtrhla koronavirová pandemie. Do obchodů a různých osvěžoven se méně chodí a většinu věcí každodenní potřeby i zábavu doveze kurýr v krabici.

"Naše pravidla z 90. let selhala. Museli jsme přijít s novým nařízením, pokud nás nemá za pár let zavalit odpad z obalů," hájil návrh Wolfgang Trunk z oddělení pro životní prostředí v Evropské komisi.

Samotný cíl zatočit s odpady v Evropě průmysl nezpochybňuje. "Každé zboží se několikrát zabalí, než dorazí k zákazníkovi. Pokud k odpadu z obalů přistoupíme chytře, vydělají na tom všichni - byznys, spotřebitelé, životní prostředí," řekl na debatě prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Firmy ale kritizují plošnost omezení napříč státy EU, jak to navrhla komise. "Průměrný Němec vyprodukuje 230 kilo odpadu z obalů ročně, průměrný Čech ani ne polovinu. Oba přitom mají omezit odpad o stejných patnáct procent do konce dekády. Nedává to smysl. Potřebujeme větší flexibilitu pro státy a sektory," řekl Prouza.

O návrhu se začíná vyjednávat

Zástupci výrobců také upozorňují na náklady, které s sebou nová regulace přinese. Nápojářská asociace Unesda si nechala zpracovat analýzu, jaké investice by si vyžádalo povinné zavedení obalů na opětovné použití, a došla k částce 15 až 22 miliard eur do roku 2030.

"Proč tolik peněz? Protože byste museli pustit do oběhu nové lahve nebo nové plechovky, nové výrobní linky na ně, nový systém, jak je vracet a vymývat. Nešlo by o výměnu jen jednoho článku. Vyžádalo by si to zcela novou logistiku," tvrdí Nicolas Hodac z Unesda.

Nápojový byznys tvoří podle něj z 95 procent malé a střední podniky a právě pro ně změna představuje největší problém. Firmy v minulých letech investovaly do recyklace a teď by měly část provozu naopak zaměřit na opětovné použití obalů a jejich udržení v oběhu.

"My jako firma nemáme se zálohováním a opětovným používáním obalů problém," řekla Aktuálně.cz ředitelka pro vnější vztahy plzeňského Prazdroje Pavlína Kalousová, která se zúčastnila debaty v Bruselu. "Návratnost skleněných lahví máme přes 96 procent, už teď jednu lahev otočíme dvacetkrát. Chceme ale vidět přesné parametry návrhu a dopady na naše dodavatele," upozornila.

Evropská komise představila návrh na přelomu listopadu a prosince a začíná se o něm vyjednávat. Detailní metodiku, jak by se započítávalo opětovné použití obalů do celkových čísel firem, plánuje Brusel zveřejnit až v příštích letech. Podniky proto argumentují také tím, že nebudou mít dostatek času na přípravu v praxi, pokud má být v roce 2030 "hotovo". Lze ale předpokládat, že návrh ještě dozná změn. Už před představením nařízení musela komise slevit ze svých ambicí kvůli kritice zevnitř průmyslu, že navržená čísla na omezení odpadu jsou příliš vysoká.

Video: Zálohovat PET lahve je dobrý nápad, tvrdí Jonášová (15. 1. 2020)