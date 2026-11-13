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Zahraničí

Zaútočili jsme na americký radarový systém a zničili ho, oznámil Írán

ČTK
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Íránské revoluční gardy v pátek oznámily, že jejich jednotky zaútočily na americký radarový systém včasného varování v Bahrajnu a zničily ho. Bahrajn ani Spojené státy se k tvrzení zatím nevyjádřily a útok nepotvrdily.

Iranian missiles are displayed at the Islamic Revolutionary Guard Corps(IRGC) Aerospace Force Museum in Tehran
Íránské rakety v Teheránu. Archivní foto.Foto: REUTERS – Majid Asgaripour
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Podle prohlášení revolučních gard byl útok reakcí na předchozí vzdušný úder nepřítele na telekomunikační věž v přístavním městě Sírík na jihu Íránu.

Gardy zároveň označily svůj čin za vážné varování Spojeným státům, aby ukončily letecké provokace a pašování ropy v Hormuzském průlivu.

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Americké základny a vojenská technika v oblasti Perského zálivu se staly terčem opakovaných útoků již během osm měsíců trvající války mezi Íránem a Spojenými státy. Konflikt začal 28. února, kdy Spojené státy a Izrael zahájily útoky na Írán.

Teherán následně v odvetě omezil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, který patří k nejdůležitějším trasám pro světový obchod s energiemi.

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Íránské údery zasáhly také infrastrukturu v zemích Perského zálivu, včetně letišť, námořních přístavů, energetických zařízení a amerických vojenských objektů.

Americké ústřední velitelství (CENTCOM), které řídí vojenské operace USA v regionu, minulý měsíc uvedlo, že od léta pomohlo zemím Perského zálivu vyvézt přes Hormuzský průliv 1,5 miliardy barelů ropy.

Washington na začátku války zavedl blokádu íránských přístavů. V srpnu pak oznámil kampaň, kterou označil za „ekonomické udušení“ Íránu a jejímž cílem je omezit íránský obchod a finanční toky.

Spojené státy v poslední době zmírnily hrozby, že obnoví útoky na Írán. Podle agentury Reuters k tomu přispěla mimo jiné porážka Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa v nedávných volbách v polovině prezidentského období a také nízká popularita války mezi americkou veřejností.

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