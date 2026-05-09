Zaútočí drony na Rudé náměstí? Ukrajinský velitel nabízí překvapivou odpověď

Útok na Rudé náměstí by zaplnil titulní strany novin po celém světě, ale lepší je udeřit tam, kde je ruská protivzdušná obrana slabší, říká v rozhovoru pro britský Guardian velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků Robert Brovdi. Naznačuje tak, že Ukrajinci se místo symbolického úderu Kremlu zaměří na jiné cíle.
Svého času kontroverzní byznysmen, nyní voják „nového typu“, který zavádí do zkostnatělé postsovětské armády manažerské metody – to je Robert Brovdi, známý po celé zemi jako “Maďar“ (je etnický Maďar z Užhorodu). Patří k nejznámějším ukrajinským velitelům, který se do jedné z vrcholných pozic v zemi propracoval doslova od píky – na začátku války vstoupil jako prostý voják do Teritoriální obrany.
Brovdiho drony útočí hluboko v ruském týlu, ale nyní říká, že Ukrajina raději uštědří Putinovi „facku do tváře“ tam, kde je ruská protivzdušná obrana slabší. „Proč plýtvat drony na ‚velkou zeď‘,“ řekl s odkazem na posílenou bezpečnost kolem Moskvy. „Nejlepší úder je na periferii, když zasáhnete energetický sektor nebo armádu.“
Brovdi tím reaguje na fakt, že kvůli zajištění tradiční vojenské přehlídky na Den vítězství nad fašismem devátého května stahuje Rusko prostředky protivzdušné obrany z jiných částí země. Ukrajincům se tak otevírá cesta k úderům jinde v Rusku.
Útoky na ruský ropný průmysl ukazují podle Brovdiho cestu k vítězství – a to skrze zhroucení ruské ekonomiky, která tak už nebude schopna financovat nákladnou válku. Brovdi odhaduje, že z přístavů, které jsou v dosahu jeho dronů, se ročně vyváží kolem 100 milionů tun ruské ropy.
Zatímco dříve se Kyjev soustředil na poškození technologií pro zpracování ropy, letos se těžiště ukrajinských úderů přesunulo právě k exportní infrastruktuře. Cílem je finančně vyčerpat Rusko, které z prodeje ropy a plynu financuje svou válku na Ukrajině.
Útoky na terminály v Novorosijsku a v Baltském moři (Ust-Luga a Tuapse) letos dosáhly takové frekvence, že pojišťovny začaly odmítat pojištění tankerů vplouvající do ruských vod. Opakované ukrajinské zásahy stále stejných cílů navíc ukazují, že Rusko nemá dostatečnou kapacitu na to ohlídat vše a jeho protivzdušná obrana je „děravá“..
Kyjev dostal k úderům volnou ruku z USA. Dřívější obavy Washingtonu z růstu cen pohonných hmot ve světě (a tedy i v USA kvůli snížení množství (ruské) ropy na světovém trhu po ukrajinských útocích se totiž nenaplnilo.
