Zadrželi šéfa vlivného ruského média. Jeho podřízený psal o korupci kremelských špiček

Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom informoval na platformě Telegram. Vyšetřování se podle médií týká nezákonného nakládání s osobními údaji.
V případu je stíhán také novinář listu Oleg Roldugin, který letos publikoval investigativní články o lidech napojených na čečenského vůdce Ramzana Kadyrova.
Redakce uvedla, že s šéfredaktorem Sokolovem ztratila kontakt kolem poledne, krátce před plánovanou poradou. Po domovní prohlídce ho odvezli na výslech k ruskému Vyšetřovacímu výboru, kam zamířil také jeho advokát.
Vyšetřování začalo zadržením novináře Roldugina
Olega Roldugina, který rovněž působil v listu Novaja gazeta, zadrželi policisté v dubnu 2026 a následně poslali do vazby. Na začátku června mu soud změnil vazbu na domácí vězení. Novinář čelí obvinění z nezákonného používání a uchovávání osobních údajů spáchaného skupinou osob po předchozí dohodě – tedy ze stejného přečinu, kvůli němuž zadrželi ve čtvrtek i šéfredaktora Sokolova.
Podle telegramového kanálu Baza, který má blízko k ruským bezpečnostním složkám, mohl Roldugin jednat na Sokolovův pokyn nebo společně s ním. Zda je šéfredaktor v případu sám obviněn, zatím není známo.
Moskevská policie již dříve uvedla, že odhalila nelegální informační zdroje obsahující osobní údaje ruských občanů. Podle ní byly využívány při přípravě článků a dalších materiálů negativního charakteru.
Roldugin psal o lidech blízkých Kadyrovovi
Roldugin od dubna 2025 zveřejnil na webu Novaja gazeta více než 20 materiálů. Patřila mezi ně investigativní zjištění o zakladatelích společností spojených se státní komunikační aplikací Max, o korupci v administrativě ruského prezidenta i o majetku bývalého ruského prezidenta Dmitrije Medveděva a lidí blízkých čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovovi.
V únoru 2026 například publikoval investigaci o luxusním penthousu v centru Moskvy, jehož majitelem se stal Ruslan Alisultanov, někdejší pomocník Kadyrovova synovce.
Novaja gazeta patří mezi významná ruská média zaměřená na investigativní žurnalistiku. Její web ruské úřady po začátku války na Ukrajině zablokovaly a moskevský soud v roce 2022 zrušil registraci listu jako média. Redakce přesto v Rusku pokračuje v práci.
Zákon zpřísnil tresty za nakládání s osobními údaji
Případ se týká příslušného článku ruského trestního zákoníku, který postihuje nezákonné nakládání s počítačovými informacemi obsahujícími osobní údaje. Ustanovení vstoupilo v platnost v prosinci 2024 a stanoví trestní odpovědnost za jejich využívání, předávání, shromažďování či uchovávání.
Roldugin je podle dostupných informací stíhán podle třetí části tohoto článku, která se vztahuje na jednání skupiny osob po předchozí dohodě. Za takový čin hrozí až šest let vězení.
Zákon vyvolal obavy mezi investigativními novináři, kteří při práci využívají uniklé databáze k odhalování korupce nebo identit lidí zapojených do závažných případů. Podobné postupy používali například investigativci z Bellingcatu při identifikaci příslušníků ruských bezpečnostních složek podezřelých z otravy Alexeje Navalného.
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