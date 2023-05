Válka špionů na Ukrajině. Kyjev rozbil síť ruských agentů, jeho rozvědka dominuje

Na pozadí střetů na frontových liniích proti sobě bojují vojenské tajné služby Kyjeva a Kremlu. V souboji má podle předního světového odborníka na Rusko Marka Galeottiho navrch ukrajinská rozvědka.

Galeotti, uznávaný britský expert na bezpečnostní záležitosti a tajné služby, soudí, že ruská vojenská rozvědka selhala v prognóze vývoje války a Kyjevu se podařilo s podporou západních spojenců rozbít její špionážní síť na Ukrajině.

Mnoho příslušníků speciálních sil, které spadají pod ruskou vojenskou rozvědku GRU, přišlo o život nebo utrpělo těžká zranění při neplánovaných a Rusy neočekávaných bojích u Kyjeva, Charkova a na jiných místech země.

"GRU je vždy zvyklá pracovat tak, že Kreml schvaluje všechna důležitá rozhodnutí a operace. Rozvědka je pod neustálou striktní politickou kontrolou, což v tak rychle se měnícím prostředí, jakým je válka na Ukrajině, působí problémy. Kvůli příliš dlouhému a komplikovanému způsobu velení reaguje ruská rozvědka mnohdy špatně a pozdě," shrnuje Galeotti v komentáři pro britský deník The Times.

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) naopak podle něj neváhá riskovat. Jejímu šéfovi Kyrylo Budanovovi londýnský expert připisuje akce, jako jsou výbuch na Kerčském mostě u Krymu, exploze na mnoha místech Ruska, vykolejení ruských nákladních vlaků nebo nedávné přeshraniční útoky ruských povstaleckých skupin v Belgorodské oblasti.

"Budanov je nekompromisní, efektivní a vynalézavý. A totéž lze říci o celé současné ukrajinské vojenské rozvědce," soudí expert.

Jen to, co chce nejvyšší slyšet

Ve svých závěrech Galeotti není sám. V odborném časopise Foreign Policy psal nedávno profesor londýnské King's College a odborník na válečné strategie David Gioe o selhání ruské GRU, která podle něj dala přednost svým přáním před realitou a fakty. A s ní i prezident Vladimir Putin.

"Ruské rozvědky a zpravodajské služby dávají do Kremlu informace, které chce nejvyšší šéf slyšet. To je pro ně cesta k úspěchu," uvádí Gioe. Rusové podle něj podcenili ukrajinské odhodlání bránit se a naopak příliš uvěřili vlastním představám o tom, že prezident Volodymyr Zelenskyj je nepopulární a že velká část Ukrajinců bude ruskou armádu vítat.

"Ruské tajné služby měly na Ukrajině své informátory a spolupracovníky. Ti se ale zřejmě řídili stejnou zásadou jako jejich ruští nadřízení: hlásit to, co si myslí, že v Kremlu chtějí slyšet," tvrdí.

Ústřední postava obrany před Rusy

Kyrylo Budanov vede ukrajinskou vojenskou rozvědku od roku 2020 a stal se jednou z ústředních postav obrany proti invazi. Nedávno prohlásil, že Ukrajina bude přenášet válku "stále hlouběji a hlouběji na ruské území".

Zároveň opakovaně tvrdí, že chystaná ukrajinská protiofenziva bude úspěšná a ještě do konce roku donutí Rusy opustit Krym. Soud v Moskvě na něj vydal zatykač kvůli říjnovému útoku na Kerčský most. "Je to pro mě pocta a potvrzení, že pracuji dobře. Budu se snažit pracovat ještě lépe, abych dokázal, že moskevský soud má pravdu," reagoval Budanov.

Mark Galeotti ve svém textu uvádí, že si dovede představit Budanova v budoucnu jako vážného kandidáta na ukrajinského prezidenta.

V nejnovějším prohlášení vedení ukrajinské vojenské rozvědky varuje před ruskou provokací v Záporožské jaderné elektrárně. Rusové podle jejího zjištění plánují řízený únik radiace a hodlají z něj obvinit ukrajinskou stranu. Má jít o pokus narušit ukrajinskou pozemní protiofenzivu, která se pravděpodobně zaměří na Záporožskou oblast směrem k Azovskému moři.

Video: Ukrajinci zveřejnili emotivní video. Oznamují, že protiofenziva je na spadnutí (27. 5. 2023)