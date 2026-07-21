Zatčení v poutech a deportace. Kdo je toxický guru, který loví i české chlapce?

Toxický internetový guru Andrew Tate, jehož videa o nadřazenosti mužů skrytě manipulují i tisíci českých chlapců, skončil v poutech americké policie kvůli obvinění ze znásilnění a šíření dětské pornografie. Jeho zatčení naplno odhaluje kriminální realitu, která se skrývá za pozlátkem luxusu a drsných rad, jimž na sociálních sítích prostřednictvím algoritmů propadly miliony chlapců.
Americké úřady zasáhly v sobotu 18. července na základě zatykače Velké Británie, která bratry stíhá kvůli podezření ze závažné trestné činnosti. Dopustit se jí měli mezi lety 2010 a 2017.
Příští týden stane dvojice před federálním soudem v Miami, který rozhodne o uvalení vazby. Očekává se zdlouhavá právní bitva o jejich vydání do Spojeného království.
Bratři Tateovi, kteří mají britské i americké občanství, přitom dlouhodobě čelí stíhání také na evropském kontinentu.
V roce 2016 se přestěhovali do Rumunska, kde podle tamních vyšetřovatelů vytvořili organizovanou kriminální skupinu. Pomocí nátlaku měli přimět desítky žen k tvorbě explicitního pornografického obsahu, z jehož prodeje profitovali. Rumunské úřady jim poprvé zajistily majetek a luxusní vozy v hodnotě čtyř milionů dolarů už během razií v roce 2022.
Zaměřeno na mladé muže
Mimo právní rovinu je fenomén bratrů Tateových definován jejich masivním vlivem na internetu, zaměřeným specificky na mladé muže a dospívající chlapce.
Úspěch jejich rétoriky je postaven na kombinaci agresivního marketingu, okázalé prezentace materiálního úspěchu a kritiky moderní západní společnosti.
Podle odborníků svým sledujícím nabízejí koncept takzvané „hypermaskulinity“, kterou prezentují jako lék na krizi mužské identity. Mladé publikum oslovují příslibem finanční nezávislosti a tradiční dominance, čímž šikovně těží z jejich společenské frustrace a odcizení.
Extrémní šovinismus
Základním pilířem Tateova obsahu je otevřený a extrémní mužský šovinismus. Proslul výroky, ve kterých ženy přirovnává k majetku mužů. „Patří mně. Nemůžete jim dávat svobodu,“ prohlásil v jednom ze svých nejsledovanějších videí.
Dlouhodobě tvrdí, že ženy neumějí řídit auto, neměly by pracovat a jejich jedinou rolí je sloužit muži. Šok vyvolal také tvrzením, že oběti znásilnění nesou za útok vlastní odpovědnost, nebo popisem toho, jak by fyzicky napadl ženu, která by ho obvinila z nevěry.
Právě kvůli těmto výrokům a otevřenému podněcování k násilí na ženách byl v minulosti zablokován na většině sociálních sítí.
Konverze k islámu
V říjnu 2022 Tate oznámil svou konverzi k islámu, což následně proměnil v další silný marketingový nástroj. Islám označil za „poslední pravé náboženství na světě“, protože podle něj na rozdíl od západního křesťanství neustupuje moderním liberálním hodnotám.
Prohlásil, že islám má jasná pravidla, respektuje přísnou hierarchii a chrání tradiční roli muže jako ochránce a vládce.
Tato konverze mu otevřela dveře k milionům nových sledujících na Blízkém východě a v muslimských komunitách na Západě, čímž svůj vliv ještě více geograficky i kulturně rozšířil.
Tento životní styl a myšlenky byly navíc přímo propojeny s jejich komerční platformou Hustler’s University, která za měsíční poplatek padesát dolarů slibovala návod na rychlé zbohatnutí skrze kryptoměny či internetový marketing.
Součástí tohoto byznys modelu byl i program, kdy členové platformy masově stříhali a sdíleli Tateova videa, aby získali provize z nově registrovaných uživatelů. Mechanismus vedl k tomu, že algoritmy sociálních sítí zaplavil jejich obsahem, což uměle znásobovalo jejich organický dosah.
Příznivce měli i v Česku
Měřitelný dopad bratrů Tateových vykazuje vysoká čísla také v České republice, kde online prostor přesně kopíroval globální trendy.
Podle statistik nástroje Google Trends dosáhl zájem o heslo „Andrew Tate“ v Česku svého absolutního vrcholu v prosinci 2022, kdy index hledanosti dosáhl maximální hodnoty 100 a objemem dotazů na několik dní předstihl přední domácí politiky.
Marketingová data ukazují, že většinu tuzemských uživatelů vyhledávajících toto jméno tvoří muži ve věku 15 až 24 let.
Na českém TikToku a YouTube Shorts vznikly desítky neoficiálních profilů s českými titulky, z nichž nejúspěšnější videa dosahovala statisícových zhlédnutí, přičemž celkový kumulativní počet zobrazení s českým překladem se v domácím prostoru pohyboval v řádu desítek milionů.
Národní projekty zaměřené na kyberbezpečnost a prevenci, jako je E-Bezpečí, ve svých analýzách opakovaně potvrdily, že algoritmické doporučování na TikToku masivně doručovalo tento typ obsahu českým dospívajícím chlapcům, aniž by jej sami aktivně vyhledávali.
Pozornost bezpečnostních analytiků upoutali bratři Tateovi otevřenou obhajobou ruské invaze na Ukrajinu nebo svou účastí na ekonomickém fóru v Petrohradu, kde se nechali fotografovat na ruské vojenské střelnici při ostré střelbě v rámci jakého „influencerského“ výcviku.
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