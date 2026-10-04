Zatápí Rusům, ti po něm slídí. Na dronového velitele „Maďara“ je vypsaná tučná odměna

Zhruba 450 milionů korun mají podle Wall Street Journal nabízet ruské kriminální sítě za informace, které by pomohly vypátrat Roberta Brovdiho. Velitel ukrajinských bezpilotních sil od června 2025 známý jako „Maďar“ stojí v čele jednotek, které dnes způsobují podstatnou část ruských ztrát na frontě.
Význam dronů na ukrajinském bojišti v posledních letech dramaticky vzrostl. Podle odhadů citovaných Council on Foreign Relations způsobují bezpilotní prostředky v takzvané zóně smrti podél fronty přibližně 75 až 85 procent ztrát. Jejich účinnost však výrazně ovlivňuje počasí – mlha, déšť nebo nízká oblačnost komplikují průzkum i navádění útočných dronů.
Brovdiho jednotky se navíc nezaměřují pouze na frontu. Ukrajina stále častěji útočí hluboko na ruském území, především na rafinerie, sklady paliva a další energetickou infrastrukturu. Údery už přispěly k nedostatku benzinu a nafty v řadě ruských regionů, kde úřady omezily prodej pohonných hmot. Reuters v srpnu evidoval podobná opatření nejméně v deseti oblastech.
Situace je pro Moskvu natolik citlivá, že Vladimir Putin 28. září podepsal dekret, který dále omezuje zveřejňování informací o ruském ropném a energetickém sektoru. Nová pravidla se týkají například údajů o vývozu, cenách, odběratelích, přepravních trasách nebo jednotlivých obchodních společnostech.
Míru ohrožení, kterou Moskva Brovdimu přisuzuje, ukazují také mimořádná bezpečnostní opatření kolem jeho osoby. Novináři Wall Street Journal ho navštívili na utajeném velitelském stanovišti na jihovýchodě Ukrajiny. Před cestou museli přepnout telefony do režimu letadlo a vložit je do Faradayových obalů blokujících mobilní signál, Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Na místo je následně dopravila auta s tmavými skly v oknech, aby nepoznali trasu.
Ruské úřady po Brovdim pátrají kvůli obvinění z „terorismu“. Tím Moskva označuje také ukrajinské útoky proti ruským továrnám, vojenským objektům a v poslední době ropným rafineriím.
Podle Brovdiho tvoří ukrajinské Síly bezpilotních systémů pouze zhruba 2,5 procenta ozbrojených sil, za poslední rok ale způsobily přibližně třetinu všech ruských ztrát. Tvrdí také, že průměrná „životnost“ nového ruského vojáka po nasazení na některých úsecích fronty dosahuje pouhých 20 až 30 minut.
Od začátku plnohodnotné invaze Rusové podle něj zabili 79 příslušníků jeho původní jednotky Ptáci Maďara. Jejich jména dnes připomíná pamětní stěna před velitelským stanovištěm.
Brovdi zároveň tvrdí, že na každého padlého příslušníka jeho jednotek připadá 656 zabitých nebo zraněných ruských vojáků. Pokud by se tento poměr vztahoval na všech 79 padlých, odpovídalo by to přibližně 51 800 ruským ztrátám. Tato čísla však nelze nezávisle ověřit.
„Nemyslím si, že je tento poměr dostatečně dobrý,“ řekl Brovdi novinářům s tím, že ho chce dál zvýšit.
Velitel zároveň ostře kritizoval NATO za nedostatek flexibility a neschopnost masově vyrábět levnější, ale mimořádně účinné prostředky, jako jsou drony nebo rakety. Podle něj budou bezpilotní systémy hrát v budoucích konfliktech stále významnější roli.
Jako příklad uvedl společné americko-ukrajinské cvičení z letošního jara. Ukrajinské jednotky vybavené převážně drony podle jeho popisu během simulovaného střetu porazily americké síly spoléhající mimo jiné na tanky Abrams.
Další kritika mířila na připravenost evropských bezpečnostních složek. Brovdi připomněl například případ dronu s výbušninou na letišti Halle-Leipzig, který podle něj ukázal, jak zranitelná může být klíčová infrastruktura vůči levným bezpilotním prostředkům.
Celkové ruské ztráty patří k nejvyšším, jaké velmoc utrpěla v ozbrojeném konfliktu od druhé světové války. Ukrajinský generální štáb k 29. září uváděl přibližně 1,53 milionu ruských personálních ztrát, jeho čísla však nelze nezávisle potvrdit.
Nižší odhad letos zveřejnil americký institut CSIS, který do června 2026 odhadoval přibližně 1,4 milionu zabitých, zraněných a nezvěstných, z toho 400 až 450 tisíc mrtvých. Britský náčelník obrany v září naopak hovořil už o více než půl milionu mrtvých ruských vojáků.
Vysoké ztráty přitom pokračují. Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že podle údajů, které má k dispozici, zahynulo v srpnu na obou stranách konfliktu přibližně 25 000 lidí a v červenci 32 000. Přibližně 97 procent obětí podle něj tvořili vojáci. Trump zdroj těchto čísel neuvedl.
Zdroj: WSJ
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