Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Trumpův nový cíl. Žádá zátahy ve státech USA, kde vládnou demokrati, povede je Vance

ČTK

Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že viceprezdenta J.D. Vance pověřil vyšetřováním údajných podvodů v demokratických státech. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump Iran US
Vance se ve své nové roli bude podle Trumpa zaměřovat na podvody páchané všude v USA, ale především v demokraty vedených státech. Konkrétně republikánský prezident jmenoval Kalifornii, Illinois, Minnesotu, Maine a New York. Šéf Bílého domu bez dalších podrobností uvedl, že v Los Angeles "už začaly zátahy".

Související

Trump v březnu podepsal výnos, kterým zřídil národní pracovní skupinu v čele s Vancem, jejímž cílem je prokázat prezidentova tvrzení o tom, že v některých státech se rozkrádají prostředky z federálního rozpočtu určené na programy sociální podpory.

Už dříve Trump dal Vanceovi za úkol, aby takové případy prošetřoval v Minnesotě a opakovaně připomínal skandál z roku 2020, kdy 47 lidí v tomto státu bylo obviněno ze zpronevěry 250 milionů dolarů (5,3 miliary korun) z programu na výživu dětí. Program spravovaly úřady v Minnesotě, financován byl ale z federálních zdrojů. Kvůli těmto kontroverzím Trump začátkem letošního roku poslal do demokraty řízené Minnesoty 2000 federálních imigračních agentů, připomíná Reuters.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

