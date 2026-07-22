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Zahraničí

Zástupci států EU řešili revizi systému ETS, Irové chtějí dohodu do konce roku

ČTK

Zástupci členských států EU si ve středu v Bruselu vyslechli prezentaci Evropské komise ohledně jejího návrhu na změny emisních povolenek pro průmysl ETS 1, který představila minulý pátek. Podle mluvčího irského předsednictví je dojednání společné pozice států bloku jednou z hlavních priorit Dublinu. Finální schválení by mělo přijít na jednání ministrů životního prostředí 11. prosince v Bruselu.

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Podle zveřejněných návrhů chce Evropská komise zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Foto: HN – Jan Šilpoch
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V rámci plánu "Jedna Evropa, jeden trh" vyzvali vedoucí představitelé EU, Evropského parlamentu a Evropské komise k tomu, aby byla revize ETS plně dokončena do prvního čtvrtletí roku 2027. Irské předsednictví tak musí postupovat rychle.

Velvyslanci členských států při EU (takzvaný Coreper) si dnes vyslechli prezentaci Kurta Vandenbergheho z Generálního ředitelství EK pro oblast klimatu (DG CLIMA), následně zazněly první reakce států a země se zavázaly "ke konstruktivnímu projednávání návrhů", uvedl nejmenovaný unijní zdroj. Následně irské předsednictví představilo svůj plán.

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Pracovní skupina pro životní prostředí se hlavní částí revize ETS zabývala v pondělí 20. července a členské státy dostaly na léto za úkol připravit si poznámky k jednotlivým návrhům. Politická debata, která má připravit půdu pro dosažení dohody, by měla být na jednání ministrů životního prostředí 12. října v Lucemburku.

"Na revizi ETS jsme začali pracovat okamžitě a zajistíme, aby byly vyslyšeny názory všech členských států. Musíme tento složitý návrh posouvat rychlým tempem - jistota ohledně ETS je zásadní pro evropskou konkurenceschopnost," uvedl mluvčí předsednictví.

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Bezplatné přidělování emisních povolenek

Podle zveřejněných návrhů chce Evropská komise zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho však chce více propojit s investicemi do dekarbonizace.

Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Revize nově počítá i s dražbou povolenek po roce 2040. Podle návrhu by EU firmám poskytla 80 procent bezplatných povolenek předem, pokud předloží plány investic do dekarbonizace v Evropě. Zbývajících 20 procent by získaly po jejich realizaci.

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Revidovaný systém ETS počítá také s pomalejším snižováním emisního stropu než podle současných pravidel. Zatímco dosavadní nastavení by vedlo k postupnému vyčerpání všech povolenek kolem roku 2039, nově mají být povolenky draženy i dlouho po roce 2040.

Tempo snižování emisního stropu se zpomalí - z dnešních 4,3 procenta bude v letech 2031 až 2035 klesat o 3,7 procenta ročně a od roku 2036 o 1,7 procenta ročně. Díky tomu zůstane systém obchodování s emisními povolenkami funkční i po roce 2040. V praxi to znamená zpomalení rychlosti snižování emisí.

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Mezinárodní uhlíkové kredity

Součástí návrhu je také možnost využívat v letech 2036 až 2040 mezinárodní uhlíkové kredity, a to až do výše dvou procent emisních povinností.

Firmy tak budou moci část povinností splnit prostřednictvím kvalitních zahraničních projektů na snižování emisí, namísto nákupu evropských emisních povolenek. Komise chce zachovat princip solidarity v rámci ETS, tedy že část výnosů z emisních povolenek bude dál pomáhat chudším členským státům s energetickou transformací, mezi něž stále patří i Česko.

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