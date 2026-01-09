Přeskočit na obsah
9. 1.
Zahraničí

Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě

ČTK

Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.

Rok s Trumpem. Silně projevy, neurvalé chování a zapomětlivost
Rok s Trumpem. Silně projevy, neurvalé chování a zapomětlivostFoto: X90178
Bílý dům na žádost agentury o komentář k jednání nereagoval. Schůzka přichází krátce po Trumpových nových výrocích o záměru „převzít kontrolu“ nad tímto arktickým ostrovem tvořícím autonomní součást Dánského království.

Dánský velvyslanec ve Washingtonu Jesper Möller Sörensen a grónský vyslanec Jacob Isbosethsen se setkali se zástupci Národní bezpečnostní rady Bílého domu, aby s nimi projednali Trumpovy obnovené snahy získat Grónsko, sdělily AP dánské vládní zdroje, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože neměly povolení o věci komunikovat s médií.

Vyslanci tento týden také jednali s několika americkými zákonodárci ve snaze získat jejich pomoc v přesvědčování Trumpa, aby od svého záměru získat Grónsko ustoupil.

Příští týden se s dánskými představiteli podle AP setká americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten členům Kongresu řekl, že prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, napsal deník The Wall Street Journal. Trump a vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly.

Proti Trumpovým výrokům se ohradila dánská premiérka Mette Frederiksenová, která prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že EU plně stojí za Grónskem a Dánskem, bez jejichž souhlasu nemůže být rozhodnuto o jejich vlastní budoucnosti.

Ostrov, který má asi 56 tisíci obyvatel, býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Donald Trump o Grónsku | Video: Reuters
