Zástupci Dánska a Grónska se setkali s Trumpovými poradci v Bílém domě

Zástupci Dánska a Grónska ve Washingtonu se ve čtvrtek v Bílém domě setkali s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura AP s odvoláním na dánské vládní zdroje.
Bílý dům na žádost agentury o komentář k jednání nereagoval. Schůzka přichází krátce po Trumpových nových výrocích o záměru „převzít kontrolu“ nad tímto arktickým ostrovem tvořícím autonomní součást Dánského království.
Dánský velvyslanec ve Washingtonu Jesper Möller Sörensen a grónský vyslanec Jacob Isbosethsen se setkali se zástupci Národní bezpečnostní rady Bílého domu, aby s nimi projednali Trumpovy obnovené snahy získat Grónsko, sdělily AP dánské vládní zdroje, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože neměly povolení o věci komunikovat s médií.
Vyslanci tento týden také jednali s několika americkými zákonodárci ve snaze získat jejich pomoc v přesvědčování Trumpa, aby od svého záměru získat Grónsko ustoupil.
Příští týden se s dánskými představiteli podle AP setká americký ministr zahraničí Marco Rubio. Ten členům Kongresu řekl, že prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, napsal deník The Wall Street Journal. Trump a vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly.
Proti Trumpovým výrokům se ohradila dánská premiérka Mette Frederiksenová, která prezidenta vyzvala, aby s hrozbami anexí přestal. Předseda Evropské rady António Costa uvedl, že EU plně stojí za Grónskem a Dánskem, bez jejichž souhlasu nemůže být rozhodnuto o jejich vlastní budoucnosti.
Ostrov, který má asi 56 tisíci obyvatel, býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
K Francii se přes Británii blíží bouře Goretti, mráz uzavřel školy a vypověděl vlaky
Severozápadní část Francie čeká silný vítr způsobený přechodem bouře Goretti od Británie, kde podle médií živel zasáhne především region Cornwall a souostroví Scilly v jihozápadní Anglii. Podle serveru Daily Mail tam platí varování do 23:00.
V závěru šlágru tekly nervy. Arsenal ztratil body s Liverpoolem
Fotbalisté Arsenalu hráli ve 21. kole anglické ligy s obhájcem titulu z Liverpoolu 0:0. Po sedmi výhrách v řadě napříč soutěžemi poprvé zaváhali a jejich náskok v čele tabulky před dvojicí Manchester City - Aston Villa zůstává i po tomto kole šestibodový.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Protesty v Íránu si vyžádaly nejméně 45 obětí, prezident vyzval ke zdrženlivosti
Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího protestovali křikem z oken a demonstracemi v ulicích.
Pět republikánů podpořilo návrh ztěžující Trumpovi další zásah ve Venezuele
Americký Senát ve čtvrtek učinil krok ke schválení rezoluce, která má omezit možnosti prezidenta Donalda Trumpa provést další vojenský zásah ve Venezuele. K opozičním demokratům se v hlasování přidalo i pět Trumpových republikánů.