Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Muž omdlel při tiskové konferenci, na níž Trump ohlašoval dohodu s farmaceutickými společnostmi, která povede ke snížení ceny léků na hubnutí. Dotyčného vzápětí položilo na podlahu několik přítomných hostů a Bílý dům tiskovou konferenci přerušil.
Prezidentova mluvčí Karoline Leavittová řekla, že dotyčný zastupoval jednu z farmaceutických firem zapojených do dohody a že mu zdravotníci Bílého domu poskytli okamžitou péči.
Zhruba po půl hodině tisková konference pokračovala a Trump sdělil, že jednomu z přítomných představitelů firem se udělalo nevolno, ale že je v pořádku.
Stanice ABC News s odkazem na farmaceutickou firmu Eli Lilly uvedla, že muž, jenž omdlel, byl jedním z jejích hostů a že už je v pořádku.
"Pokud jste někdy byli v oválné pracovně, tak víte, že se tam dlouho stojí a že je tam teplo. Jsem rád, že mohu říci, že zdravotnický personál Bílého domu odvedl skvělou práci. Daří se mu dobře, takže není důvod k obavám," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eli Lilly David Ricks.
Původně byl muž identifikován jako představitel farmaceutické společnosti Novo Nordisk Gordon Findlay, ale mluvčí této firmy uvedl, že Findlay na tiskové konferenci nebyl.