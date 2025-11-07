Zahraničí

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

ČTK ČTK
před 51 minutami
Na tiskové konferenci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve čtvrtek zkolaboval zástupce farmaceutické firmy. Šéf Bílého domu později oznámil, že zdravotníci muže ošetřili a že je v pořádku. Informoval o tom zpravodajský server stanice Fox News a další americká média.
Farmaceutický manažer zkolaboval v Bílém domě přímo před zraky novinářů | Video: X/Hagstrom_Anders

Muž omdlel při tiskové konferenci, na níž Trump ohlašoval dohodu s farmaceutickými společnostmi, která povede ke snížení ceny léků na hubnutí. Dotyčného vzápětí položilo na podlahu několik přítomných hostů a Bílý dům tiskovou konferenci přerušil.

Prezidentova mluvčí Karoline Leavittová řekla, že dotyčný zastupoval jednu z farmaceutických firem zapojených do dohody a že mu zdravotníci Bílého domu poskytli okamžitou péči.

Související

Zapomeňte na drahé injekce. Tyto přírodní látky mohou fungovat podobně jako Ozempic

zdravá jídla, fit jídla, hubnutí, snídaně, žena

Zhruba po půl hodině tisková konference pokračovala a Trump sdělil, že jednomu z přítomných představitelů firem se udělalo nevolno, ale že je v pořádku.

Stanice ABC News s odkazem na farmaceutickou firmu Eli Lilly uvedla, že muž, jenž omdlel, byl jedním z jejích hostů a že už je v pořádku.

"Pokud jste někdy byli v oválné pracovně, tak víte, že se tam dlouho stojí a že je tam teplo. Jsem rád, že mohu říci, že zdravotnický personál Bílého domu odvedl skvělou práci. Daří se mu dobře, takže není důvod k obavám," uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Eli Lilly David Ricks.

Původně byl muž identifikován jako představitel farmaceutické společnosti Novo Nordisk Gordon Findlay, ale mluvčí této firmy uvedl, že Findlay na tiskové konferenci nebyl.

 
Mohlo by vás zajímat

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat
0:34

Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Donald Trump Bílý dům oválná pracovna

Právě se děje

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Z natěrače volskou krví předsedou sněmovny. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 15 minutami
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 18 minutami
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 38 minutami
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
před 40 minutami
Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Prezident Petr Pavel svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci.
před 51 minutami
Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Prezident Donald Trump později oznámil, že zdravotníci muže ošetřili a že je v pořádku.
před 59 minutami
Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu
Přehled

Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu

Když toxický mrak pokryl Seveso: příběh dioxinové katastrofy, která změnila Evropu a poznamenala generace. Chemická apokalypsa roku 1976.
Další zprávy