Zastínil by průhled od hrobu JFK. Památkáři strhali plány na Trumpův monument

Vítězný oblouk vysoký 76 metrů, jehož výstavbu prosazuje americký prezident Donald Trump, by změnil panorama Washingtonu natolik, že by narušil výhled z desítek památek v metropoli. V pondělí o tom píše deník The New York Times (NYT) s odvoláním na nový posudek Správy národních parků (NPS).
Oblouk by například narušil symbolické propojení Lincolnova památníku a národního hřbitova v Arlingtonu. Zastínil by průhledy od hrobu prezidenta Johna F. Kennedyho, z domu generála Roberta Leeho a změnil by výhled od Národní katedrály, který oficiální dokumenty označují za „jeden z nejvelkolepějších ve Washingtonu“.
Posudek dopadu výstavby oblouku na okolní historické stavby a pozemky je klíčovou podmínkou, kterou Trumpova administrativa musí splnit před končeným schválením návrhu Národní komisí pro plánování hlavního města (NCPC). K tomu by mohlo dojít už na její příští schůzce 3. září.
NPS má za úkol hledat způsob, jakým podobné „negativní dopady“ na historické památky zmírnit v souladu se zákonem o ochraně národního historického dědictví. Očekává se však, že plán bude prosazen téměř beze změny vzhledem k tomu, že Trump nejeví zájem o zmenšení oblouku nebo přesunutí jeho výstavby na jiné místo.
Místem plánované stavby je kruhový objezd Memorial Circle, přímo naproti Lincolnově památníku přes řeku Potomac. Lincolnův památník, který měří 30 metrů, by oblouk převýšil více než dvojnásobně. Výška plánované stavby přesahuje výškové limity v hlavním městě. Z řady významných míst ve Washingtonu by proto byl viditelný a změnil by charakter těchto lokalit, píše NYT.
„Tyto nepříznivé dopady jsou záměrné a jsou přímým důsledkem návrhu oblouku - jeho účelem je dominovat okolní krajině,“ napsal v červnovém dopise NPS Roger Kirchen, památkový úředník státu Virginie poté, co NPS zahájila posudek.
Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Součástí návrhu jsou zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů.
Na oblouku mají být také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládaný jako Jeden národ pod Bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).
Mohlo by vás zajímat: „Cítím se jako kráva.“ Královna konspirací v Kyjevě prozřela a oblíbila si Zelenského
Mistrovské dílo v Dublinu i slzy v Rumunsku. Světem cloumá český tenisový superden
Byl to snový den pro český tenis. V neděli se z celého světa hrnuly zprávy o českých titulech a finálových bitvách z okruhů ATP, WTA i ITF. S trofejí odešli z kurtu Laura Samson, Barbora Palicová, Vendula Valdmannová či Jiří Kumstát.
Kam zmizel „starý“ ministr Macinka. A co nedochází Xaverovi se žlutou hvězdou
Aktuální videopodcast Tečka Radka Bartoníčka je speciální v tom, že jde o poslední díl před letní přestávkou. Tentokrát si kromě krátkých glos můžete pustit videa, na kterých uvidíte jak ministry Petra Macinku a Aleše Juchelku s premiérem Andrejem Babišem, tak i moderátora Luboše Xavera Veselého. Nechybí ale ani vzpomínka na oblíbeného a populárního botanika Václava Větvičku.
Lesní požár ve Francii odhalil desítky granátů z druhé světové války
Rozsáhlý lesní požár západně od francouzského Bordeaux v posledních dnech obnažil desítky granátů z druhé světové války, některé z nich zřejmě i vybuchly. V evakuované vesnici Le Porge, kterou živel postihl nejvíce, tak jsou v pondělí v plném proudu práce na odminování, aby se její obyvatelé mohli bezpečně vrátit do svých domovů. V pondělí o tom informovala agentura AFP.
Španělské tajné služby před migrační vlnou z Maroka varovaly, ministr to prý nevěděl
Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve řekl, že on varován nebyl.
ŽIVĚ Noční zásah ukrajinského dronu v ruském pohraničí nepřežilo dítě
Ukrajinský dron v neděli zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti, kde zabil jedno dítě a dvě další zranil. Oznámil to tamní úřadující gubernátor, napsala v noci agentura Reuters. Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, která se od té doby brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.