Osud a budoucnost Ukrajiny závisí na Ukrajincích. Neměli by ustupovat tlaku kohokoliv, kdo se jen chce cítit dobře, že dosáhl nějaké dohody, konstatuje bývalý americký diplomat George Kent, který sloužil pod pěti administrativami USA, včetně Trumpova prvního volebního období.
„Dohoda, která je v rozporu se zájmy Ukrajiny, nepřinese mír, protože dohoda, která není spravedlivá, trvalá a nezohledňuje zájmy Ukrajiny, je pouze zástěrkou pro další okupaci,“ říká v rozhovoru pro server Ukrajinska pravda.
Spousta lidí ve Washingtonu nechápe realitu Ukrajiny ani ruské armády, domnívá se odborník na postsovětský region. „V roce 2022 si mnoho lidí myslelo, že Kyjev padne během tří dnů (…), a přeceňovalo schopnosti ruské armády. Bylo to obrovské selhání zpravodajských služeb a analytiků.“
Diplomat na penzi považuje za bezprecedentní, že u jednacích stolů o Ukrajině a Rusku, ale také o Gaze a Izraeli nebo o Íránu, dnes nesedí profesionálové.
„To, že developeři z oblasti nemovitostí umí uzavřít obchod a postavit budovu v New Jersey nebo New Yorku, ještě neznamená, že rozumějí ruskému způsobu vedení války nebo íránským schopnostem asymetrického boje,“ zdůrazňuje s odkazem na Trumpovy kontroverzní vyjednavače, jakými jsou například Steve Witkoff nebo Jared Kushner.
George Kent, který v minulosti působil také jako vyslanec Spojených států v Estonsku, kvituje, že pobaltské státy počítají s tím, že by mohly být napadeny, a na rizika se připravují. „Pokud žijete v zemi, která byla součástí ruského impéria, pak je zkrátka odpovědné být na válku připraven.“
V nejbližší budoucnosti se nezdá být reálné, že by se Ukrajina mohla stát členem Severoatlantické aliance, myslí si diplomat. Pro budoucnost Ukrajiny jako evropské země je prý teď nejdůležitější zajistit si především členství s Evropské unii.
„Členství v Evropské unii by mělo být jasným krátkodobým cílem, zatímco střednědobou až dlouhodobou ambicí pak stát se plnoprávným členem euroatlantického bezpečnostního společenství, tedy NATO.“
Podle Kenta přitom aktuální vývoj na Blízkém východě ukazuje, že Ukrajina dnes disponuje vojensko-technickými schopnostmi, které širší evropské a transatlantické společenství naléhavě potřebuje. „Neexistuje jediná země NATO, jejíž armáda by dokázala bojovat tak, jak bojuje Ukrajina.“
Pokud jde o budoucnost Ruské federace bez Putina, výzvou pro Rusy, kteří by chtěli pro svou zemi lepší budoucnost, je vyhnout se roli oběti a přijmout odpovědnost za to, co Rusko udělalo, uzavírá v rozhovoru pro Kyiv Independent George Kent.
