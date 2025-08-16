Zahraničí

Zastavte rozšíření Dukovan všemi prostředky, žádá Brusel rakouská hejtmanka

ČTK ČTK
před 58 minutami
Hejtmanka rakouské spolkové země Dolní Rakousy Johanna Miklová-Leitnerová se dopisem obrátila na Evropskou komisi s cílem zastavit chystané rozšíření české jaderné elektrárny Dukovany. Stavbu má za bezpečnostní riziko, napsal v sobotu rakouský bulvární deník Kronen Zeitung.
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Shutterstock

Česká vláda plánuje v Dukovanech, které se nacházejí asi 30 kilometrů od rakouských hranic, postavit dva nové jaderné bloky. Zakázku loni svěřila korejské firmě KHNP. Minulý týden začal v Dukovanech geologický průzkum.

Rakousko více než tři čtvrtiny elektrické energie vyrábí z obnovitelných zdrojů, z toho z velké části využívá vodní elektrárny. Jadernou elektrárnu na svém území nemá, v listopadu 1978 se Rakušané těsně před uvedením jaderné elektrárny Zwentendorf do provozu v referendu vyslovili proti jejímu spuštění. Rakousko se trvale zřeklo výroby energie z jádra a patří k nejhlasitějším kritikům jaderné energetiky v EU.

 
Další zprávy