„Nemusí jít o úplné obsazení Pobaltí,“ říká expert o plánech Kremlu

Minulý týden byl šéf americké CIA v Moskvě, od té doby se spekulovalo o důvodech cesty. Plánuje Rusko využít amerického nedostatku raket a slabé politické vůle a napadnout NATO? Nebo John Ratcliffe přijel do ruské metropole vyslat drsný vzkaz ohledně války na Ukrajině či své ruské protějšky poprosit, aby nepomáhali Íránu? O tom v pořadu Spotlight mluvil bezpečnostní analytik Michal Smetana.
Média se nemohou shodnout na tom, proč šéf CIA do Moskvy odcestoval. Proč tam jel?
Jde samozřejmě o tajné informace. To, že americké deníky spekulují na základě výpovědí lidí z blízkého okolí Trumpovy administrativy, ještě neznamená, že tyto signály jsou nutně pravdivé. Administrativa může mít různé důvody, proč určité informace podávat či rámovat konkrétním způsobem, aby tím vyslala plánovaný signál.
Nejpravděpodobnější variantou zůstává, že témat bylo více. Můžeme spekulovat o tom, které z nich bylo nejdůležitější a motivovalo americkou administrativu vyslat do Moskvy takto vysoce postaveného činitele. Připomeňme, že naposledy byl šéf CIA v Moskvě v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím plnohodnotné války na Ukrajině.
Pojďme k těm třem hlavním okruhům. Prvním je varování před možným útokem na NATO.
Tato varianta včera v tisku dominovala. Týká se debat, že by se Rusko mohlo pokusit o tzv. horizontální eskalaci konfliktu – tedy jeho rozšíření z Ukrajiny na další státy. V tomto konkrétním případě panuje obava, že by se Moskva mohla pokusit otestovat sílu článku 5 Severoatlantické smlouvy prostřednictvím ne zcela konvenční operace v šedé zóně či hybridního útoku.
Nejpravděpodobnějším cílem by byly státy na východním křídle, primárně Pobaltí. Tyto země jsou relativně malé a žije v nich početná ruskojazyčná menšina.
Fakt, že lidé mluví rusky, ale ještě neznamená, že podporují Vladimira Putina.
To určitě ne. Pro Rusko je to však potenciálně politicky průchodné odůvodnění. Dává mu to jakousi fiktivní legitimitu. Jde o scénář, o kterém NATO velmi hlasitě hovoří již od anexe Krymu v roce 2014. Rusko by mohlo opět využít narativ o „ochraně ruskojazyčného obyvatelstva“, který používá na Ukrajině i v jiných regionálních konfliktech.
Byla by to záminka k operaci, která má prověřit jednotu Aliance a spolehnout se na to, že reakce bude pomalá, nekoordinovaná a především bez účasti Spojených států. To by mohlo vrazit klín do jednoty NATO.
Deník Wall Street Journal uvádí, že podle jeho zdrojů by Rusko mohlo v příštích měsících či letech článek 5 otestovat. Představitelé pobaltských států – ať už estonský ministr zahraničí, nebo prezidenti Lotyšska a Litvy – však veřejnost uklidňují. Tvrdí, že žádná bezprostřední hrozba nehrozí a jejich zpravodajské služby nemají informace o chystané agresi v krátkodobém horizontu.
Zde narážíme na podstatný detail – časový rozptyl „měsíce až roky“. V interpretaci situace je totiž zásadní rozdíl. Na tom, že v střednědobém horizontu (v řádu jednotek let) hrozba dává smysl a je třeba se na ni připravovat, panuje relativní shoda. Že by však byla akutní v rozmezí několika měsíců, je scénář, který Evropa aktuálně nevnímá.
Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že Američané mají zpravodajské informace, které ostatní státy nemají. To by však v kontextu NATO bylo velmi nestandardní a problematické. Tím spíše, že šéf CIA před cestou do Moskvy navštívil Pobaltí…
Konkrétně letěl z Rigy…
…a dalo by se očekávat, že by takto citlivé informace aliančním partnerům předal. Reakce pobaltských států spíše naznačuje, že pravděpodobnost ruské agrese v nejbližších měsících je hodnocena jako nízká.
Vrátím se k předchozímu setkání šéfa CIA v Moskvě na podzim 2021. Nyní se John Ratcliffe setkal s hlavou civilní rozvědky SVR Sergejem Naryškinem a ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem. Jak časté jsou takové schůzky na nejvyšší úrovni?
Musíme se podívat na to, co bylo standardem před plnohodnotnou invazí a co je normou dnes. Osobní návštěva v roce 2021 byla na dlouhou dobu poslední, což ale neznamená, že komunikace zcela ustala.
Zajímavou paralelou je podzim roku 2022. Tehdy sice nedošlo k fyzické návštěvě v Moskvě, ale americká strana využívala jiné kanály k tlumočení zásadního znepokojení. V září a říjnu 2022 byla ruská pozice na frontě velmi ošemetná a ve Washingtonu panovaly obavy, zda Kreml nesáhne k použití jaderných zbraní, aby zabránil kolapsu svých vojsk.
Rusko se tehdy nakonec rozhodlo pro částečnou mobilizaci, čímž deficit lidské síly vyřešilo. Můžeme spekulovat, do jaké míry tehdy zafungovalo americké odstrašení a do jaké míry tlak Číny či Indie, ale jde o příklad, kdy se USA snažily Rusku rozmluvit nebezpečnou eskalaci.
Proč by vůbec Rusko riskovalo přímý střet s NATO? Na Ukrajině se přepočítalo – nepředpokládám, že by Putin v únoru 2022 čekal, že bude po čtyřech a půl letech stále zaklesnutý v těžké válce bez dosažení svých hlavních cílů. Pobaltské státy mají navíc alianční jednotky, povinnou vojenskou službu a intenzivně trénují i s ukrajinskými experty na drony. Proč by Moskva podstupovala takové riziko?
Nikdo z nás neříká, že se to s jistotou stane, ani že by to pro Rusko dopadlo dobře. Jakákoliv taková operace představuje obrovský hazard. Ruská strana má však někdy tendenci uplatňovat strategii „double down“ – tedy vsadit vše na jednu kartu a pokusit se přetlačit protivníka ještě tvrdší eskalací.
Pobaltské státy mají oproti Ukrajině jednu obrovskou nevýhodu: chybí jim operační hloubka. Ukrajina si v roce 2022 mohla dovolit ustoupit, nechat Rusy postoupit do vnitrozemí a teprve tam je zastavit. Pobaltí si to vzhledem ke své rozloze dovolit nemůže. Rychlá a relativně malá inkurze by se mohla dostat velmi hluboko na jejich území dříve, než se obrana plně zformuje.
Zároveň jsou ale tyto státy chráněny článkem 5.
To ano, ale klíčovým garantem evropské bezpečnosti zůstávají Spojené státy. Poskytují Alianci unikátní schopnosti v oblasti logistiky, mobility či zpravodajství.
Riziko spočívá v tom, jak by vypadala reakce, pokud by šlo o operaci v šedé zóně. Nedávná německá simulace (válečná hra) ukázala scénář, kdy byla ruská akce sice extrémně riskantní, ale provedená tak, že německé politické vedení zůstalo znejistěné a paralyzované. Ačkoliv mělo Německo v Pobaltí své jednotky, rychlost akce a nejasný postoj USA vedly k tomu, že vydání rozkazu k zásahu včas nepřišlo.
Samozřejmě jde jen o simulaci, nikoliv o predikci. Polsko nebo skandinávské země deklarují odhodlání bránit Alianci okamžitě. Tyto scénáře však odhalují mezery v naší rozhodovací pružnosti.
Operace by tedy nemusela vypadat jako masivní tanková invaze z roku 2022?
Přesně tak. Nemusí jít o kompletní obsazení Pobaltí. Může jít o omezenou inkurzi v řádu jednotek či desítek kilometrů – např. obsazení příhraničního města s vysokým podílem ruskojazyčného obyvatelstva pod fiktivní záminkou operace pod falešnou vlajkou. Rusku by šlo o vytvoření nového statusu quo a přinucení NATO k jednání, kde by výměnou za stažení požadovalo např. zastavení podpory Ukrajině.
Konec války na Ukrajině?
Druhým možným důvodem návštěvy šéfa CIA měly být rozhovory o konci války na Ukrajině. Podle deníku New York Times měl Ratcliffe kritizovat postup ruské armády s tím, že na bojišti stagnuje navzdory masivním ztrátám, a vyzvat Bortnikova k zahájení vážných diplomatických jednání. Přiblížilo to konec války?
Spojené státy mohou vnímat určité okno příležitosti. Pro Donalda Trumpa je ukončení války na Ukrajině dlouhodobě deklarovaným cílem. Sliby o ukončení konfliktu do 24 hodin nebo 100 dnů se nepodařilo naplnit, máme druhou polovinu roku 2026 a Trump je v úřadě od ledna 2025. Vzhledem k neúspěchům na Blízkém východě by však úspěch na Ukrajině představoval vítaný zahraničněpolitický bod.
To, že Washington vnímá okno příležitosti, ale neznamená, že Moskva má aktuálně vůli konflikt ukončit. Americká strategie může kombinovat nabídky s hrozbami. USA mohou například zvažovat povolení plného využití systému Starlink pro ukrajinské dronové útoky hluboko v ruském vnitrozemí, cílící na odpalovací zařízení raket.
To je momentálně klíčové, protože Ukrajině docházejí rakety do systémů Patriot.
Ukrajina má v protivzdušné obraně obrovský deficit, zejména proti balistickým střelám. Systémy Patriot, které jako jedny z mála dokážou balistické rakety efektivně ničit, jsou téměř vyčerpány. I proto ukrajinská strana v posledních týdnech přestala zveřejňovat statistiky zachycených balistických raket. USA tak mohou Rusku hrozit obnovením masivnějších dodávek ze svých arzenálů, ačkoliv k tomu současné americké vedení nemá velkou ochotu.
Trumpův nejakutnější problém
Třetím tématem byl zřejmě Írán. Rusko mu poskytuje zpravodajské informace, které pomohly zničit například některé americké radary na Blízkém východě. Byla řeč i o tomto?
Jsem přesvědčen, že téma Íránu na stůl přišlo. Pro Trumpovu administrativu jde v tuto chvíli o nejakutnější problém. Pokud se USA rozhodly pro nový posun ve své blízkovýchodní strategii, musí oslovit i aktéry, kteří Írán podporují – ať už ekonomicky, vojensky nebo zpravodajsky.
Rusko je významným spojencem Íránu a pomáhá mu zvyšovat efektivitu při útocích na americké cíle. Ačkoliv Donald Trump tento problém veřejně občas zlehčuje, v zákulisí ho Bílý dům vnímá jako zásadní trn v patě a potřebuje ho s Moskvou řešit.
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