Přeskočit na obsah
Benative
28. 7. Viktor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Zastaví lodní dopravu? Hladina Dunaje kriticky klesá, jsou vidět i potopené vraky

ČTK,Zahraničí

Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři již nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo, v případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy, informoval portál veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR).

Low water levels on the Danube River in Apatin
Lidé na snímku ze srbského města Apatin se procházejí po písečném břehu Dunaje, který za normálních okolností bývá pod hladinou.Foto: REUTERS – Djordje Kojadinovic
Reklama

Úroveň hladiny v Bratislavě dosahovala v pondělí 217 až 218 centimetrů. V Devíně, kde se do Dunaje vlévá Morava, má hladina 66 centimetrů, přitom průměr zde bývá okolo 250 centimetrů. Podobná situace panuje i na dalších místech.

"Slovenský vodohospodářský podnik (SVP) přistoupil k omezenému proplouvání plavidel před plavební komory v určitých cyklech. Maximální doba čekání na proplavení přes plavební komory by měla být tři hodiny," prohlásil generální ředitel SVP Jozef Moravčík.

Související

Vodohospodáři tak plavební komory vypouští, až když se zaplní loděmi. "Každé vypuštění plavební komory na Gabčíkově znamená asi centimetr na horní hladině, takže i takto se snažíme efektivněji využívat vodu, kterou máme," uvedl šéf Vodohospodářské výstavby Peter Molda.

Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích deset dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí.

Reklama
Reklama
A drone view shows the wreck from 1937 of the Hungarian cargo ship Fulton in the Danube River near Opatovac
Dronový snímek zachycuje vrak maďarské nákladní lodi Fulton z roku 1937 v Dunaji poblíž Opatovace v Chorvatsku.Foto: REUTERS – Antonio Bronic

Kritická je situace i na jiných místech druhé nejdelší evropské řeky. Dronové snímky z Chorvatska například ukazují obrysy vraků lodí uvízlých v minulosti na dně Dunaje, které za běžných okolností bývají skryté hluboko pod hladinou veletoku.

V důsledku dlouhodobě horkého počasí a sucha klesá hladina Dunaje i v Srbsku, což dokazují snímky odkrytých rozsáhlých ploch písečných břehů.

Mohlo by vás zajímat: Změna klimatu dotírá na jednu z ikon severní Itálie - ikonický Parmigiano Reggiano

Změna klimatu dotírá na jednu z ikon severní Itálie - ikonický Parmigiano Reggiano | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Archivní záběr belgického designéra Pierra Leclercqa z doby, kdy navrhoval první BMW X6.
Archivní záběr belgického designéra Pierra Leclercqa z doby, kdy navrhoval první BMW X6.
Archivní záběr belgického designéra Pierra Leclercqa z doby, kdy navrhoval první BMW X6.

Proč dostal slavný designér ruské občanství? Citroën prolomil mlčení, kreslit Lady asi nebude

Navrhl první BMW X6 i několik posledních Citroënů. Spíše než auty ale belgický designér Pierre Leclercq poslední týdny budí pozornost vztahem k Rusku. Od prezidenta Putina totiž počátkem července dostal občanství, podobně jako před ním třeba herci Gérard Depardieu nebo Steven Seagal. Ruská média okamžitě rozjela soukolí propagandy, důvod tohoto kroku ale nakonec může být úplně jiný.

Reklama
Reklama
Reklama