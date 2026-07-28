Zastaví lodní dopravu? Hladina Dunaje kriticky klesá, jsou vidět i potopené vraky

Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři již nyní šetří vodou při proplouvání lodí plavebními komorami vodním dílem Gabčíkovo, v případě dalšího poklesu vody ale hrozí úplné zastavení vodní dopravy, informoval portál veřejnoprávní Slovenské televize a rozhlasu (STVR).
Úroveň hladiny v Bratislavě dosahovala v pondělí 217 až 218 centimetrů. V Devíně, kde se do Dunaje vlévá Morava, má hladina 66 centimetrů, přitom průměr zde bývá okolo 250 centimetrů. Podobná situace panuje i na dalších místech.
"Slovenský vodohospodářský podnik (SVP) přistoupil k omezenému proplouvání plavidel před plavební komory v určitých cyklech. Maximální doba čekání na proplavení přes plavební komory by měla být tři hodiny," prohlásil generální ředitel SVP Jozef Moravčík.
Vodohospodáři tak plavební komory vypouští, až když se zaplní loděmi. "Každé vypuštění plavební komory na Gabčíkově znamená asi centimetr na horní hladině, takže i takto se snažíme efektivněji využívat vodu, kterou máme," uvedl šéf Vodohospodářské výstavby Peter Molda.
Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích deset dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí.
Kritická je situace i na jiných místech druhé nejdelší evropské řeky. Dronové snímky z Chorvatska například ukazují obrysy vraků lodí uvízlých v minulosti na dně Dunaje, které za běžných okolností bývají skryté hluboko pod hladinou veletoku.
V důsledku dlouhodobě horkého počasí a sucha klesá hladina Dunaje i v Srbsku, což dokazují snímky odkrytých rozsáhlých ploch písečných břehů.
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