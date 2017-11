Zásoby pro ISS jsou na cestě. Nákladní loď Cygnus úspěšně odstartovala

před 26 minutami

Wallops - Z vesmírné základny Wallops Island na pobřeží amerického státu Virginie dnes k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) odstartovala nákladní loď Cygnus soukromé společnosti Orbital ATK. Šestičlenné posádce orbitálního komplexu veze téměř 3,4 tuny zásob, technického vybavení a materiálu určeného k vědeckým výzkumům.

Loď vynesla v 7:19 (13:19 SEČ) z ostrova Wallops Island nepilotovaná raketa Antares. Cygnus má k vesmírné laboratoři dorazit v úterý. Součástí nákladu jsou podle NASA mražené pochoutky včetně zmrzliny.

Loď společnosti Orbital ATK odstartovala z domovské základny poprvé po více než roce. Naposledy se vydala do kosmu z Mysu Canaveral na Floridě. Dnešní start se uskutečnil po jednodenním odkladu. V sobotu totiž do vzdušného prostoru letu nečekaně vniklo cizí letadlo. Dnešní start zase podle AP málem zhatila dvojice člunů, které krátce vnikly do zakázané zóny.

Dnes se na Wallops Island i přes mrazivé počasí přišly na start podívat davy lidí, přestože svítání ztěžovalo viditelnost.

Firma Orbital ATK pojmenovala loď, která se dnes vznesla do vesmíru, po letos zesnulém americkém astronautovi s českými a slovenskými kořeny Eugenu Cernanovi, který je zatím posledním člověkem, jenž stanul na Měsíci.

Kromě Orbital ATK zajišťuje zásobování ISS také další americká firma SpaceX, jejíž další nákladní loď Dragon má k ISS zamířit v prosinci.