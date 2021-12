Zasloužíme si uznání, ne izolaci. Netrestejte nás za omikron, vzkazují Jihoafričané

Jihoafričtí experti objevili už na začátku listopadu novou, potenciálně velmi nebezpečnou variantu koronaviru, následně pojmenovanou omikron. A jejich státu to přináší ekonomickou pohromu. Z celého světa sice míří na jih kontinentu chvála za špičkovou vědeckou práci, zároveň se ale země ocitla v beznadějné izolaci.

Velká část světa přerušila s Jihoafrickou republikou a okolními státy letecké spojení. Občané těchto zemí se nikam nedostanou a cizinci zase nemohou sem. Podle organizace sdružující jihoafrické turistické kanceláře přišlo toto odvětví za necelý týden o miliardu jihoafrických randů (v přepočtu skoro tři čtvrtě miliardy korun) kvůli zrušeným turistickým cestám a pobytům v hotelech.

"Jihoafrická republika je trestána za svoji skvělou práci na poli vědy. V turistickém sektoru už loni ztratilo práci 470 tisíc zaměstnanců z celkového počtu 1,5 milionu. Kvůli zákazu letů přibydou další," řekl agentuře Reuters předseda Jihoafrické rady pro podnikání v turistice Tshifhiwa Tshivhengwa.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa uvedl, že místo izolace několika zemí by svět měl spíše uvolnit vakcíny i těm oblastem, kde jich je nedostatek. "Jediná věc, ke které zákaz letů povede, jsou ekonomické škody. Zhorší se jejich šance odpovědět na pandemii a rychle se z ní dostat. Namísto zákazu cestování by měly bohaté země podpořit chudé tím, že by jim zpřístupnily vakcíny bez nějakých prodlev," řekl.

Ministerstvo zahraničí Jihoafrické republiky v prohlášení zdůraznilo, že "skvělá věda si zaslouží uznání, ne trest". "Zákazy cestování a létání se rovnají postihu Jihoafrické republiky za to, že její vědci byli schopní sekvenování genomu viru a rychlého zachycení nové varianty koronaviru," dodalo.

Exponenciální nárůst nakažených

Afrikanista Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů deníku Aktuálně.cz popsal, že vědecká pracoviště v Jihoafrické republice jsou spojená hlavně s univerzitami, kterým stát přispívá. "Tamní zdravotnictví je dvojkolejné v tom smyslu, že existuje rozdíl mezi soukromými klinikami a těmi placenými ze státního rozpočtu. Soukromé kliniky jsou špičkově vybavené, zatímco státní zdravotnictví špatné. Rozdíl mezi nimi v kvalitě péče je skutečně obrovský," vysvětlil.

Sledování pandemie koronaviru se v Jihoafrické republice věnuje síť specializovaných laboratoří. Existenci nové varianty vědci oznámili 23. listopadu. Z dosavadních sledování vyplývá, že se rychleji šíří a u nakažených způsobuje spíše mírný než těžký průběh nemoci. Stéphane Bancel, šéf farmaceutické společnosti Moderna, však v rozhovoru pro deník Financial Times připustil, že omikron může snížit účinnost současných vakcín proti covidu-19.

Jihoafrická republika, kde nová varianta viru způsobila exponenciální nárůst počtu nově nakažených, patří zatím k nejméně proočkovaným státům světa, kompletně vakcinovaných tam je necelých 25 procent obyvatel. Většina afrických zemí je na tom ještě hůře, například v Mosambiku dostalo obě dávky pouhých jedenáct procent obyvatel. "Oficiální statistiky nakažených a mrtvých na covid-19 v Jihoafrické republice budou nejspíš dost podhodnocené, protože mnoho lidí z chudinských černošských čtvrtí a z venkova u lékaře nebo v nemocnicích nebylo," soudí Ondřej Horký-Hlucháň.

"Rána do tváře"

Hospodářské následky izolace země budou zřejmě tvrdé. Tamní oblíbené přírodní rezervace a parky se zvířaty nebo vinařství počítaly s tím, že alespoň teď mohly loňské a letošní ztráty nahradit. Ale to se nestane.

V roce 2020 poklesl oproti předchozímu roku počet zahraničních turistů v Jihoafrické republice o 71 procent. Celková nezaměstnanost v zemi je velmi vysoká, činí 34,4 procenta dospělé populace. "Byli postiženi hlavně lidé pracující ve službách, kterých je v Jihoafrické republice mnoho. Například ti, živící se nákupem nebo prodejem jakéhokoliv zboží. S provozovateli barů a restaurací loni zamával zákaz prodeje alkoholu," uvedl Ondřej Horký-Hlucháň.

Majitelka penzionu Claudia Preston-Thomasová z jihoafrické provincie Západní Kapsko agentuře Reuters řekla, že v okamžiku, kdy se turistický sektor začal sbírat z nejhoršího, přišel zákaz cestování a zrušení všech letů. "Je to jako rána do tváře. Je to strašně frustrující," upozornila.

Ministři zdravotnictví skupiny G7, sedmi ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, ve společném nedělním prohlášení ocenili skvělý a "exemplární" postup Jihoafrické republiky při objevení nové varianty koronaviru a s následným informováním a varováním ostatních. Zároveň slíbili, že se budou zabývat možností dopravit do Afriky více vakcín, aby očkování pokročilo.

Video: Lékařka popisuje osobní zkušenost s variantou omikron