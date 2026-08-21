„Zaslechla jsem, že jsem vám chyběla,“ žertovala Melania. Spekulace o asistentce nezmínila

Americká první dáma Melania Trumpová se ve čtvrtek po měsíci objevila na veřejnosti a žertovala o spekulacich médií ohledně své absence v době, kdy se pozornost stočila na blízkou asistentku prezidenta Donalda Trumpa, 35letou Natalii Harpovou.
Trumpová v Růžové zahradě Bílého domu představila univerzitní stipendia, na něž přispěly americká série automobilových závodů IndyCar a mediální společnost Fox Corporation. Oznámení, o kterém píší americká média, přišlo před víkendovým závodem IndyCar v ulicích Washingtonu. Ten se uskuteční jako součást oslav 250. výročí vzniku USA.
„Dobré odpoledne. Zaslechla jsem, že jsem vám chyběla. Tak jsem tady,“ řekla na úvod akce první dáma, která byla naposledy spatřena na veřejnosti 19. července na finále mistrovství světa ve fotbale. Na pódium v Růžové zahradě ji z Oválné pracovny doprovodil Trump, který se následně usadil v publiku.
Trumpová ve spolupráci s IndyCar a Fox Corporation zavedla nové stipendijní programy pro mladé lidi, kteří opouštějí pěstounskou péči. Celková výše finanční pomoci činí dva miliony dolarů.
Pozornost médií však upoutala především samotná přítomnost první dámy, která od minulého měsíce vynechala řadu významných událostí, včetně slavnostní večeře s novináři Bílého domu, jež se konala v novém termínu poté, co původní akci v dubnu narušil střelec. Trumpová se v dubnu galavečera po boku manžela zúčastnila.
Z analýzy stanice NBC News vyplývá, že 56letá Trumpová se v porovnání se svým prvním funkčním obdobím v roli první dámy drží mnohem více v ústraní. Zúčastnila se přibližně o polovinu méně veřejných akcí v porovnání se stejným obdobím za svého předchozího působení v Bílém domě.
Její návrat před zraky veřejnosti se odehrál v době spekulací o Trumpově mimořádně loajální výkonné asistence Harpové, poznamenala agentura AFP. Bílý dům se tento týden ostře ohradil proti narážce demokratického senátora Jona Ossoffa, který v Georgii usiluje o znovuzvolení do Senátu, na Trumpův blízký vztah s Harpovou. Asistentka byla jednou z hrstky lidí, kteří republikánského prezidenta doprovodili na tajném letu ze summitu NATO v Ankaře. Trump minulý měsíc kvůli domnělé hrozbě ze strany Íránu potají opustil prezidentský speciál Air Force One, na jehož palubě zůstalo několik jeho ministrů, personál a novináři, a odletěl jiným letadlem.
Harpová dosud nebyla veřejnosti příliš známa, přestože je téměř neustále po Trumpově boku, ať už v Bílém domě či během víkendových výletů do jeho golfových klubů. Mezi její úlohy patří vybírat novinové články a příspěvky na sociálních sítích, které prezidentovi tiskne k četbě, čímž si vysloužila přezdívku „lidská tiskárna“. Rovněž za něj někdy píše příspěvky na sociální síti Truth Social.
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