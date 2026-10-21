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Zaskočil Kyjev i Trumpovy lidi. Byl to Musk, kdo oslepil Ukrajinu, píše vlivný deník

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Byl to americký miliardář Elon Musk, kdo nařídil omezení rychlosti vojenské verze satelitního internetu Starlink, na který spoléhá ukrajinská armáda. Napsal to deník The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje. Krok z minulého týdne ochromil některé ukrajinské útočné drony i bezpilotní prostředky určené k zachytávání ruských dronů a vyvolal zmatek v Kyjevě i v Bílém domě.

Trump AI
Donald Trump a Elon Musk.Foto: AP – Alex Brandon
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Musk a Trump spolu o rozhodnutí hovořili krátce poté, co omezení vyšlo najevo. Podle jednoho ze zdrojů deníku Wall Street Journal spolu jednali také před jeho zavedením. Někteří američtí představitelé naopak tvrdí, že Musk jednal samostatně a Trump žádnou odvetu proti Ukrajině výslovně nenařídil.

Jiný zdroj deníku ale uvedl, že se Musk před omezením spojení radil s několika vysoce postavenými členy administrativy včetně prezidenta.

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Musk na sociální síti X po zveřejnění zprávy každopádně svůj podíl na omezení služby odmítl. Napsal, že veškerá omezení rychlosti či využívání Starlinku stanovuje americká armáda a v konečném důsledku prezident. Trump v pondělí novinářům řekl, že neví, kdo za omezením stojí, ale rád by to zjistil.

FILE PHOTO: A Starlink satellite internet system used by Ukraine
Satelitní internetový systém Starlink, který Ukrajina využívá, je vidět poblíž města Bachmut během ruské invaze na Ukrajinu v Doněcké oblasti 8. března 2023. O tři a půl roku později se systém dostal do centra sporu mezi Kyjevem a Washingtonem: nová rychlostní omezení vojenské verze systému Starshield, která při rychlosti nad 160 km/h přerušovala spojení, narušila některé ukrajinské dronové operace.Foto: Reuters – Lisi Niesner

Problémy pro útočné i obranné operace

Podle ukrajinských představitelů omezení umožnilo ruským raketám vyhnout se ukrajinské protivzdušné obraně.

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Velitel Gruzínské legie Mamuka Mamulašvilli pak v reakci pro Aktuálně.cz vysvětlil, jak mu omezení komplikuje situaci. „Pár našich kluků dělá s drony a mají kvůli tomu problémy,“ řekl.

Ukrajinský diplomat Denys Sienik v úterý uvedl, že Kyjev stále čeká na oficiální odpověď od Pentagonu a společnosti SpaceX, aby zjistil, co se stalo a zda bylo pro Ukrajinu životně důležité spojení obnoveno, případně kdy k tomu dojde. Firma SpaceX na žádost WSJ o komentář nereagovala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Trumpovu administrativu z dočasného omezení zpravodajské podpory, kterou ukrajinská armáda využívá ke sledování odpalování ruských raket a k útokům na cíle hluboko na ruském území.

Ministr zahraničí Marco Rubio i ministr obrany Pete Hegseth však popřeli, že by Spojené státy tuto podporu stáhly. Hegseth zdůraznil, že SpaceX může rozhodovat o podmínkách své služby.

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„Zelenskyj zašel příliš daleko“

Spor přichází v době, kdy se vztahy mezi Trumpem a Zelenským znovu zhoršují. Americký prezident Ukrajinu kritizuje za útoky na ruské rafinerie, které podle něj přispívají k vysokým cenám pohonných hmot. Analytici však větší vliv na růst cen připisují válce s Íránem.

Trump 10. října prohlásil, že Zelenskému řekl, aby útočil na Rusko podle svého uvážení, ale vyhnul se rafineriím. Když Ukrajina následně pokračovala v útocích, Musk reagoval slovy, že Zelenskyj zašel příliš daleko. Omezení Starlinku podle deníku každopádně ukazuje zásadní vliv miliardáře na průběh války.

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