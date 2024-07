Zase slova o válce. Úder Izraele v Jemenu zvýšil napětí v rozkolísaném regionu

Při sobotním izraelském leteckém útoku v oblasti jemenského přístavu Hudajdá zemřelo šest lidí a dalších 80 bylo zraněno. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na lékařské zdroje. Proíránští povstalci Húsíové, proti kterým byl úder namířen, dříve mluvili o třech mrtvých a 87 zraněných. Na místě úderu podle agentury AFP stále hoří.

Podle serveru The Times of Israel šlo o první útok izraelské armády na území Jemenu, odkud povstalci od konce loňského roku v solidaritě s Palestinci posílají drony a rakety na Izrael. Žádná z nich do tohoto týdne izraelské území nezasáhla díky protiraketovému systému Izraele a pomoci západních zemí, jejichž armády operují v oblasti Rudého moře. Až v noci na pátek dron vyslaný z Jemenu poprvé zabil v Tel Avivu jednoho Izraelce a deset dalších zranil, jelikož se nespustil letecký poplach. K útoku se přihlásili Húsiové a uvedli, že v útocích na Izrael budou pokračovat.

S požárem, který vznikl po izraelském úderu na jemenský přístav Hudajdá, na místě stále bojují hasiči, uvádí agentura AFP. Její reportér na místě uvedl, že ze zasažené oblasti stoupá hustý kouř. Podle nejmenovaného zaměstnance přístavu úder zasáhl sklady s pohonnými hmotami a elektrárnu. To potvrdil i mluvčí povstalců. Podle expertů by hasičům mohlo zabrat několik dní, než dostanou požár pod kontrolu.

"Nebezpečné dobrodružství" Izraele by mohlo vyvolat regionální válku, řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Násir Kanání podle íránské státní agentury IRNA. Izrael a jeho podporovatelé, včetně Spojených států, budou podle Kanáního přímo zodpovědní za "nepředvídatelné a nebezpečné důsledky" zločinů v Pásmu Gazy a útoků na Jemen. Dodal, že "zabíjení bezbranných lidí v Gaze" je hlavní příčinou pokračujícího napětí v regionu, kde nebude mír, dokud bude izraelský režim páchat "agresivní činy" proti Palestincům, zejména v Pásmu Gazy. O riziku války íránští představitelé mluví opakovaně.

Také hnutí Hizballáh, s nímž izraelská armáda od října bojuje na izraelsko-libanonské hranici, izraelský úder v Jemenu odsoudilo. "Hloupý krok sionistického nepřítele znamená novou, nebezpečnou fázi velmi důležité konfrontace v celém regionu," uvedl Hizballáh, který je stejně jako Hamás a jemenští povstalci Húsíové spojencem Teheránu.

Mluvčí jemenských povstalců už dříve uvedl, že cílem útoku bylo "vyvinout tlak na Jemen, aby přestal podporovat Gazu". "Útoky jen zvýší odhodlání obyvatel Jemenu a jeho ozbrojených sil Gazu podporovat," dodal.

Šíitští povstalci Húsíové ovládli za občanské války v Jemenu, která trvá od roku 2014, velkou část země včetně hlavního města Saná. Od loňského listopadu ostřelují také v Rudém moři obchodní lodě, jež jsou podle nich nějak napojeny na Izrael nebo země, které jej podporují. Tvrdí, že útoky jsou reakcí na válku Izraele v Pásmu Gazy a na podporu, kterou některé země poskytují izraelské vládě. Ta začala vojenskou operaci v Gaze v odvetě za teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října.

Izraelská armáda ostřelování Hudajdá zdůvodnila mimo jiné tím, že ho využívají povstalci k dovozu zbraní z Íránu, a že to byl tudíž legitimní vojenský cíl. Izrael zasáhl sklad paliva a další objekty. Na záběrech z místa byl vidět rozsáhlý požár. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že útok měl připomenout, že Izrael může na své nepřátele udeřit kdekoliv. Ministr obrany Joav Galant akci označil za vzkaz Húsíům za to, že zabili izraelského občana.

Izrael na jemenské území zaútočil poprvé, letos ale už pozice povstalců v Jemenu ostřelovaly Spojené státy či Británie. Jejich armády v prosinci s podporou několika dalších zemí zahájily v oblasti operaci, jejímž cílem se chránit obchodní lodě v Rudém moři.

O napětí v regionu mluvila v dubnu v pořadu Spotlight Irena Kalhousová: