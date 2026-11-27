Ruské rakety směřující k území Severoatlantické aliance by mohly stíhačky NATO sestřelovat ještě před překročením hranic. S takovým návrhem přišli zástupci Polska poté, co v pátek 20. listopadu dopadly na jeho území tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Varšava se nyní snaží přesvědčit své spojence, aby rozšířili obranné operace i na část ukrajinského vzdušného prostoru.
Polsko mělo svůj návrh představit během mimořádného zasedání Severoatlantické rady, které se uskutečnilo v pondělí 23. listopadu v Bruselu. Podle diplomatických zdrojů agentury Bloomberg vyjádřilo několik členských států aliance návrhu podporu. Jednání však měla pouze předběžný charakter a k přijetí konkrétního rozhodnutí zatím nedošlo.
K samotnému návrhu se vyjádřil také polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski následovně: „Domnívám se, že sestřelení rakety nad Ukrajinou na její žádost by spadalo pod definici sebeobrany,“ uvedl Sikorski v rozhovoru pro polský veřejnoprávní rozhlas. Podle něj představují ruské rakety a bezpilotní letouny přibližující se k polskému vzdušnému prostoru přímé ohrožení bezpečnosti země.
Méně optimistický je však polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ten uvedl, že mezi spojenci sice pozoruje větší ochotu o této možnosti diskutovat, nikoliv však odhodlání k jejímu uskutečnění. Jeho náměstek Cezary Tomczyk následně prohlásil, že NATO podobnému řešení není nakloněno.
Narušení polského vzdušného prostoru z minulého týdne je o to závažnější, že se tentokrát nejednalo pouze o bezpilotní letouny. Polští vyšetřovatelé potvrdili, že všechny tři objekty byly ruskými střelami s plochou dráhou letu Ch-101.
Jedná se o strategické střely odpalované ze vzduchu, které Rusko pravidelně využívá k rozsáhlým útokům proti ukrajinské infrastruktuře. Jejich dolet dosahuje několika tisíc kilometrů a jsou schopny nést konvenční bojovou hlavici o hmotnosti přibližně 400 kilogramů.
Varšava si po incidentu předvolala ruského velvyslance, který navzdory důkazům popřel, že by šlo o ruské rakety, a po pouhých devíti minutách opustil budovu polského ministerstva zahraničí. Ambasador rovněž obvinil Polsko z rozdmýchávání protiruských nálad v zemi. Ministr zahraničí Sikorski prozatím odmítl velvyslance vyhostit.
V reakci na incident rozhodlo vedení Severoatlantické aliance o nasazení letounu včasné výstrahy AWACS do Polska. Jeho úkolem bude posílit monitorování vzdušného prostoru na východě země. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě rovněž zváží nasazení dalších vojenských prostředků.
V minulosti už NATO bezletovou zónu vyhlásilo například v Libyi během kolapsu režimu diktátora Muammara Kaddáfího. Země aliance však navzdory žádostem ze strany Ukrajiny o vyhlášení bezletové zóny aspoň nad západní částí napadené země opakovaně odmítají vyhovět. Aliance tyto požadavky opakovaně odmítá z důvodu možného zatažení do konfliktu s Ruskem.
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