Zasáhlo Rusko území NATO úmyslně? Expert popisuje jedinečnost útoku

Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.
Co se stalo v Rumunsku?
V pátek ráno rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že ruský útočný dron zasáhl obytný dům ve 200tisícovém městě Galati na východě Rumunska. K incidentu došlo během ruských útoků na ukrajinské cíle v blízkosti hranic, které zde tvoří řeka Dunaj. Tamní ukrajinské přístavy jsou v poslední době terčem ruské agrese pravidelně.
Podle rumunského Generálního inspektorátu pro mimořádné situace explodovala při dopadu celá bojová nálož dronu, což vyvolalo rozsáhlý požár v desátém patře bytového domu.
Jakmile armáda zaznamenala drony v rumunské vzdušném prostoru, vyslala do akce dvě stíhačky F-16. Incidentu ale zabránit nedokázaly.
„Jeden z těchto dronů vstoupil do rumunského vzdušného prostoru, byl sledován radarem až do jižní části města Galați a následně dopadl na střechu obytného domu, přičemž náraz způsobil požár,“ cituje BBC ministerstvo obrany.
Mluvčí NATO vzápětí označil incident za důsledek „bezohlednosti Ruska“ a ujistil, že aliance bude dále posilovat obranu proti podobným hrozbám.
V čem se tento incident liší od těch předchozích?
Během více než čtyř let trvající války na Ukrajině ruské drony narušily vzdušný prostor členských zemí NATO hned několikrát. Samotné Rumunsko eviduje od začátku války 47 případů nálezu trosek dronů na svém území, z toho 12 letos.
Jde však o první případ, kdy byli při takovém incidentu poraněni rumunští civilisté. Podle záchranných složek museli být dva lidé ošetřeni s lehčími poraněními a odřeninami. Z budovy bylo během hlášení požáru evakuováno přibližně 70 obyvatel.
„Poprvé byli přímo ohroženi občané členského státu NATO. To logicky zvyšuje citlivost celé situace a pravděpodobně povede k dalším opatřením, která mají podobným incidentům zabránit,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz Šedivý.
Šlo o záměrnou provokaci, nebo o nehodu?
Podle generála by podobné testování aliance nepřineslo Rusku v současné době žádnou výhodu, jelikož má samo dost problémů na bojišti.
„Ukrajinci stále účinněji využívají prostředky elektronického boje, které narušují navigaci ruských dronů. Ty se pak mohou snadno odchýlit od plánované trasy. Proto se spíše přikláním k tomu, že šlo o nechtěný incident. Odpovědnost za něj však bezpochyby plně nese Rusko,“ dodává Šedivý.
Zároveň ale varuje, že ruské útoky se čím dál častěji odehrávají v bezprostřední blízkosti aliančních hranic. Stačí pak drobná technická závada nebo chyba v navigaci a může dojít k incidentu s vážnými následky.
„Situace je čím dál složitější a citlivější, přestože ani jedna strana nemusí mít zájem na přímé konfrontaci,“ dodal Šedivý.
Co bude následovat?
Rumunští političtí představitelé označili incident za bezprecedentní a Bukurešť si okamžitě předvolala ruského velvyslance. Prezident Nicušor Dan také prohlásil, že Rumunsko nedovolí, aby se agresivní válka vedená Ruskem přenášela na jeho vlastní občany, a ministerstvo zahraničí již připravuje soubor neprodlených diplomatických opatření.
Rumunská ministryně zahraničí Oana Țoiuová podle agentury Mediafax také jako jeden z bezprostředních nástrojů zmínila možnou aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy.
Ten hovoří o tom, že smluvní státy spolu budou konzultovat situaci, kdykoliv má kterákoliv z nich pocit, že je ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost. Například loni v září ho aktivovalo Polsko poté, co desítky ruských dronů narušily jeho vzdušný prostor.
Podle Šedivého je ale třeba hledat i dlouhodobější řešení. „Rumunsko a další státy východního křídla aliance pravděpodobně začnou hledat účinnější způsoby ochrany svého vzdušného prostoru. Může se také znovu otevřít debata o tom, zda by prostředky NATO nemohly zasahovat proti ruským dronům a střelám ještě nad ukrajinským územím, pokud míří směrem k hranicím členských států,“ uzavírá generál.
Mohlo by vás také zajímat: Tuto raketu museli Rusové hlásit Bílému domu. V neděli zahnala Kyjev do krytů
Prověřte "premiérovy dotační avantýry", vyzval šéf ODS vlivnou státní úřednici
Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
Sparta si pojistila zkušenost. Kadeřábek bude pokračovat i příští rok
Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
Noční můra pro Suchoje: Ukrajina dostane letadla a rakety, které změní pravidla hry
Jeho provoz je o polovinu levnější než u stíhačky F-16, dokáže operovat i z dálnice, stačí mu na údržbu mnohem méně techniků a odpaluje rakety, které jsou schopné sestřelovat ruské letouny ve vzdálenosti 200 kilometrů. Dobře ho znají i Češi – švédský nadzvukový letoun Saab Gripen. Právě jich Ukrajinci podle nejnovější dohody získají desítky.
Rusko je hrozbou i pro vás, vzkazuje Evropě Kyjev po incidentu s dronem
Dnešní proniknutí ruského dronu do vzdušného prostoru Rumunska a jeho výbuch v obytné zástavbě v Galati opět dokazuje, že ruská agrese představuje skutečnou hrozbu pro černomořský region i pro celou Evropu. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha a dodal, že Rumunsko má plnou podporu Kyjeva.
V Česku se v pátek večer odehraje Noc kostelů. Letošní ročník nese motto Odvaha
Už poosmnácté se v pátečních večerních hodinách otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník se koná v duchu motta Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním.