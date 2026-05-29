Zásah ruského dronu v členské zemi NATO. Dva lidé utrpěli zranění, Rumunsko reaguje

Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo sdělilo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár, napsal Reuters.
„V noci z 28. na 29. května Ruská federace obnovila dronové útoky proti civilním a infrastrukturním cílům na Ukrajině v blízkosti rumunské říční hranice. Jeden dron vstoupil do rumunského vzdušného prostoru, byl sledován radarovými systémy až do jižní části města Galați a zřítil se na střechu obytného bytového domu, přičemž náraz způsobil požár,“ uvedlo rumunské ministerstvo obrany ve svém prohlášení.
Na místě podle resortu zasahovaly specializované týmy Generálního inspektorátu pro mimořádné situace a další struktury ministerstva vnitra, Rumunská zpravodajská služba i rumunská policie. V souvislosti s incidentem byly vydány výstražné zprávy systému RO-Alert pro župy Tulcea, Galați a Brăila.
Útoky podél hranic s Ukrajinou
Další dron byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakým na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.
Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.
V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu.
Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
