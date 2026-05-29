Zásah ruského dronu v členské zemi NATO. Dva lidé utrpěli zranění, Rumunsko reaguje

Viet Tran,ČTK

Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo sdělilo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár, napsal Reuters.

Firefighters and law enforcement work on the site of a explosion at a residential block of flats following a drone hit close to the border with Ukraine
Rumunské ministerstvo obrany uvedlo, že ruský dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár.Foto: REUTERS
„V noci z 28. na 29. května Ruská federace obnovila dronové útoky proti civilním a infrastrukturním cílům na Ukrajině v blízkosti rumunské říční hranice. Jeden dron vstoupil do rumunského vzdušného prostoru, byl sledován radarovými systémy až do jižní části města Galați a zřítil se na střechu obytného bytového domu, přičemž náraz způsobil požár,“ uvedlo rumunské ministerstvo obrany ve svém prohlášení.

Na místě podle resortu zasahovaly specializované týmy Generálního inspektorátu pro mimořádné situace a další struktury ministerstva vnitra, Rumunská zpravodajská služba i rumunská policie. V souvislosti s incidentem byly vydány výstražné zprávy systému RO-Alert pro župy Tulcea, Galați a Brăila.

Útoky podél hranic s Ukrajinou

Další dron byl nalezen poblíž obce Basešti na severozápadně Rumunska. Úřady zjišťují původ dronu o rozpětí křídel asi tři metry, který nenesl výbušnou nálož, a okolnosti, za jakým na místo doletěl. Oblast nálezu byla zabezpečena, uvedla televizní stanice TVR.

Rumunsko, které je členskou zemí NATO a Evropské unie, sdílí s Ukrajinou pozemní hranici v délce 650 kilometrů. Ruské drony útočící na ukrajinské přístavy na Dunaji opakovaně narušily jeho vzdušný prostor a na rumunském území někdy dopadly trosky bezpilotních letadel, které ukrajinské síly sestřelovaly.

V dubnu dopadly v Rumunsku zbytky dvou ruských dronů. Trosky jednoho z nich poškodily ve městě Galati na východě země elektrický sloup a přístavbu domu.

Bylo to poprvé od začátku války na Ukrajině, kdy podobný incident způsobil škody na majetku v Rumunsku. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 a rozpoutala tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Nejnovější
Belgium Europe Summit

ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

Lebanon Israel Iran War

ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu

Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.

Denis O'Hare, Alfred Molina a Alfre Woodardová v seriálu The Boroughs (2026).

Nenechte si ujít: Stranger Things pro starší ročníky či koncert s atmosférou Káhiry

Variace na seriálové Stranger Things, tentokrát ovšem nikoli pro teenagery, nápaditý filmový thriller o pokřivených podobách lásky s názvem Posedlost, koncert kapely přinášející atmosféru káhirského tržiště s příměsí rocku, opera francouzského skladatele Francise Poulenca Dialogy karmelitek ve Státní opeře v Praze nebo výstava až fotorealistických krajinomaleb Jirky Housky.

