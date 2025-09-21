Zahraničí

Zásah proti čínskému TikToku. V USA se razantně změní jeho vedení, potvrdil Bílý dům

před 2 hodinami
Američtí investoři obsadí šest ze sedmi míst v představenstvu společnosti TikTok U.S., která převezme americké aktivity videoplatformy TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance. V rozhovoru se stanicí Fox News to uvedla uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Garantem zabezpečení aplikace podle ní bude technologická společnost Oracle.
Foto: iStock

TikTok už v roce 2022 kvůli obavám o bezpečnost a rostoucímu politickému tlaku v USA přesunul data amerických uživatelů do cloudu společnosti Oracle. Média již v minulých dnech spekulovala, že pokračování tohoto uspořádání je součástí dosud nezveřejněné dohody.

Algoritmus sítě bude podle Levittové pod kontrolou USA a Čína nebude mít přístup k datům amerických uživatelů. Dodala, že konečná dohoda bude podepsána v nadcházejících dnech. Američtí členové správní rady budou mít bezpečnostní prověrku a poslední člen představenstva, kterého vybere dosavadní vlastník ByteDance, bude podle vysokého úředníka Bílého domu vyloučen z bezpečnostního výboru.

"Takže všechny tyto detaily již byly dohodnuty, teď už jen potřebujeme, aby byla tato dohoda podepsána, a to se stane, jak předpokládám, v nejbližších dnech," řekl Leavittová. Trump a čínský prezident Si Ťin-pching o dokončení dohody jednali při pátečním telefonátu.

Technologické giganty v roli hlídacích psů

Agentura Bloomberg s odvoláním na vysokého představitele Bílého domu uvedla, že mezi nové investory budou patřit společnosti Oracle, Andreessen Horowitz a soukromá kapitálová společnost Silver Lake Management. Média již dříve uvedla, že podíl ByteDance zřejmě bude 19,9 procenta, což vyhovuje zákonným požadavkům, podle nichž musí být podíl čínské společnosti v takovém podniku nižší než 20 procent. Televize CNBC již dříve uvedla, že na transakci se budou podílet i dosavadní američtí investoři TikToku.

Trump po pátečním rozhovoru se Si naznačil, že Čína souhlasí s převzetím aktivit čínské sociální sítě v USA konsorciem amerických vlastníků. Oba státníci se podle něj osobně sejdou na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji.

Dosažení rámcové dohody s Pekingem v pondělí oznámil americký ministr obchodu Scott Bessent, což následně potvrdil hlavní čínský vyjednávač Li Čcheng-kang. Páteční telefonické jednání mělo sloužit k dojednání podrobností a dokončení dohody.

Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další tři odklady, poslední z nich tento týden. Lhůta tak má uplynout až 16. prosince.

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Podle agentury Reuters jde konkrétně o obavy, že čínská vláda by mohla mít přístup k datům amerických uživatelů a následně by mohla prostřednictvím aplikace provádět v zemi vlivové operace.

 
Palestinský stát nebude, jeho uznání je odměnou terorismu, prohlásil Netanjahu

Muž v Německu najel autem do lidí na pouti, pět z nich zranil

"Peníze docházejí, pomoc se omezuje." Pomocníky na Ukrajině unavují i posuny fronty

Austrálie, Velká Británie a Kanada oficiálně uznaly Stát Palestinu

zahraničí Aktuálně.cz Obsah TikTok sociální sítě Čína USA Donald Trump

