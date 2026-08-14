Zásah do svobody projevu. Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let, informovala v pátek agentura AFP. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.
Členové Ústavní rady se domnívají, že ustanovení „představuje zásah, který není přiměřený, nezbytný ani úměrný“ svobodě projevu a komunikace. Ačkoli uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte, v pátečním rozhodnutí poukazují na skutečnost, že tento velmi široký zákaz „se může vztahovat na služby on-line komunikace, u nichž nejsou prokázána rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých“.
„Zákazem přístupu nezletilých mladších 15 let k určitým on-line službám zákon ze své podstaty vyžaduje, aby každá osoba, a to i dospělá, před přístupem k nim prokázala svůj věk,“ pokračovala Ústavní rada ve svém rozhodnutí. „Ale protože zákonodárce neupřesnil podmínky a omezení, za nichž musí být takový doklad předložen, nestanovil právní záruky nezbytné k zajištění dodržování těchto požadavků,“ doplnila rada.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na páteční rozhodnutí uložil premiérovi Sébastienu Lecornuovi, aby návrh zákona přepracoval a zohlednil připomínky Ústavní rady, uvedl v prohlášení Elysejský palác.
Macron je podle kanceláře prezidenta odhodlán zajistit, aby reforma vstoupila v platnost před jarem 2027, kdy se budou ve Francii konat prezidentské volby. Macron se o třetí funkční období ucházet nemůže, připomíná agentura Reuters.
Zákon měl dětem mladším 15 let zamezit v přístupu k sociálním sítím včetně TikToku, Snapchatu či Instagramu, chatovacím aplikacím, jako jsou WhatsApp a Messenger, či k některým on-line videohrám. Netýkal se například on-line encyklopedií a vzdělávacích databází, Ústavní rada však tyto výjimky označila za příliš omezené.
Ústavní rada posuzovala pouze článek 1 zákona, na který bezprostředně po jeho přijetí podaly stížnost některé levicové strany. Nevyjádřila se tak k zákazu používání mobilních telefonů na středních školách od 1. září, který tato legislativa také obsahuje.
Mohlo by vás zajímat: Za dost problémů dnešních dětí mohou sociální sítě, říká Gabriela Dvořáková
Probouzí spícího Trumpa žena s tajným knoflíkem? Divoká teorie má prosté vysvětlení
Jak udržet 80letého Donalda Trumpa během oficiálních akcí vzhůru? To je otázka, kterou musí poradci amerického prezidenta řešit stále častěji. Internet teď ale přišel s vlastní, poněkud bizarní teorií. Podle ní má Trumpovi pomáhat žena, která má na břiše tajné tlačítko, jímž ho probouzí. Celá teorie má však mnohem jednodušší vysvětlení.
Babiš se chlubí rekordními nábory do armády. S úspěchem je to ale trochu jinak
Nábor jde skvěle, vojáků jsme za osm měsíců přijali více, než kolik se povedlo minulé vládě za celé čtyři roky. Tím se mimo jiné pochlubil na sociální síti Facebook premiér Andrej Babiš (ANO). Jenže podle zástupců armády pomohl náboru růst platů vojáků. A ten schválila právě předchozí vláda Petra Fialy (ODS).
Auto se řítilo téměř 200 km/h, řídil čtrnáctiletý chlapec
Policisté ve čtvrtek večer při běžné kontrole zastavili u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo značky Audi, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí téměř 200 kilometrů v hodině. Za volantem přitom seděl teprve čtrnáctiletý chlapec, uvedla v pátek policie na webu. Policejní hlídce řekl, že automobil je jeho otce.
Šílenství na Klondiku. Sto tisíc lidí hnal sen o zlatě do mrazivého pekla, zbohatli hoteliéři i dědeček prezidenta
Když v červenci 1897 v americkém Seattlu zakotvil parník Portland s dvěma tunami zlata na palubě, svět zachvátilo šílenství. Od úředníků po bankéře – tisíce lidí nechaly všeho a vyrazily do Yukonu. Před 130 lety začala nejznámější zlatá horečka dějin, v níž lidé platili za vidinu bohatství omrzlinami, hladem a často i životem.
Po zatmění Slunce měli někteří lidé potíže se zrakem, potvrzují oční ambulance
Oční pohotovosti v Praze kontaktovalo po středečním částečném zatmění Slunce několik lidí, kteří měli potíže s očima. Vyplývá to z informací Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FN Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice. Oční lékaři předtím varovali, že při dlouhém pohledu na tento výjimečný jev hrozí bez ochranných pomůcek v krajním případě i trvalé poškození sítnice.