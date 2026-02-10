Zásadní obrat pro Ukrajinu. Chce otevřít několik center po Evropě, půjde o zbraně

Ukrajinu čeká v letošním roce zásadní obrat v obranné politice země. Kyjev totiž plánuje otevřít desítku center pro export zbraní po celé Evropě. Nejvíc se zaměří zejména na pobaltské a skandinávské státy.
Prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o rozsáhlých snahách Ukrajiny o internacionalizaci ukrajinského zbrojního průmyslu, jehož výrobní kapacity, zejména v oblasti bezpilotních letounů, v současnosti rostou rychleji než možnosti jejich financování.
Strategický posun navazuje na říjnové nařízení prezidenta - podle něj má ministerstvo obrany od listopadu 2025 zahájit tzv. kontrolovaný export ukrajinských zbraní do zahraničí. Celý systém má fungovat na principu prodeje přebytečného vojenského vybavení, přičemž utržené zisky pak Kyjev následně investuje zpět do nákupu moderních zbraní, které ukrajinská armáda naléhavě potřebuje přímo na frontě.
Exportní centra ale nejsou jediná. Podle Kyiv Independent země sází i na přímou výrobu v partnerských zemích - v polovině února letošního roku by měla být spuštěna plně funkční výrobní linka na ukrajinské drony v Německu. Podobné výrobní linky už fungují například ve Velké Británii. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že veškerá výroba stojí na ukrajinských technologiích a specialistech. „Dnes je bezpečnost Evropy postavena na technologiích a dronech. Existuje několik různých projektů a všechny budou z velké části založeny na ukrajinském know-how,“ uvedl prezident ve svém prohlášení.
Boom dronového průmyslu
Celý ukrajinský obranný sektor prošel od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 neuvěřitelným rozmachem. Zejména právě v oblasti bezpilotních prostředků došlo k explozivnímu nárůstu, píše Kyiv Independent. Na trhu vzniklo více než 200 společností vyrábějící drony - levné a snadno adaptovatelné systémy, které zásadně mění podobu moderního válčení.
Pro větší podporu odvětví navíc Ukrajina zavedla na začátku letošního roku speciální režim s názvem “Defence City”. Program, který si dává za cíl přilákat mezinárodní výrobce zbraní balíčkem daňových úlev a administrativního zjednodušení. Prvním rezidentem tohoto režimu se stala společnost SkyFall vyrábějící drony a systémy pro zachycování íránských Šahídů.
Kyjev tak doufá, že otevření exportních center a zahraničních výrobních linek umožní nejen udržet technologický náskok, ale také zajistit stabilní přísun financí pro pokračující obranu země. Moderní technologie jsou totiž podle nejnovějších dat klíčovem k vyrovnání početní převahy, kterou Rusko oproti Ukrajině má.