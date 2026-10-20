Zapomněli na víčko a přišli o letoun za 560 milionů. Vyšetřování přineslo nové zjištění

Britský cvičný letoun BAE Hawk T2 se 23. září krátce po vzletu ze základny RAF Valley v severním Walesu zřítil a explodoval v obrovské ohnivé kouli. Podle dosavadních zjištění mohl k havárii přispět chybějící uzávěr palivové nádrže.
Oba piloti dokázali nasměrovat hořící stroj od okolních budov a poté se katapultovali. Vyvázli s lehkými zraněními, letoun v hodnotě 20 milionů liber, tedy přibližně 560 milionů korun, byl ale zničen.
Hawk je vybaven vystřelovacími sedačkami Martin-Baker, jejichž britský výrobce uvádí, že jeho systémy za více než 80 let pomohly zachránit život 7829 pilotům.
Podle svědků měla stíhačka od vzletu problémy a těsně předtím, než ji piloti opustili, začala nezvykle prudce stoupat. Pak se zřítila a vybuchla v obydlené oblasti Pencarnisiog.
Chybějící uzávěr je podle zdroje citovaného deníkem The Sun významnou součástí vyšetřování. Na nové informace upozornil britský server Wales Online. Okolnosti nehody se nadále prověřují.