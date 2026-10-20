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Zapomněli na víčko a přišli o letoun za 560 milionů. Vyšetřování přineslo nové zjištění

U letecké základny RAF ve Walesu se zřítilo cvičné letadlo BAe Hawk T2

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Britský cvičný letoun BAE Hawk T2 se 23. září krátce po vzletu ze základny RAF Valley v severním Walesu zřítil a explodoval v obrovské ohnivé kouli. Podle dosavadních zjištění mohl k havárii přispět chybějící uzávěr palivové nádrže.

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U letecké základny RAF ve Walesu se zřítilo cvičné letadlo BAe Hawk T2
U letecké základny RAF ve Walesu se zřítilo cvičné letadlo BAe Hawk T2Foto: X/osinttechnical

Oba piloti dokázali nasměrovat hořící stroj od okolních budov a poté se katapultovali. Vyvázli s lehkými zraněními, letoun v hodnotě 20 milionů liber, tedy přibližně 560 milionů korun, byl ale zničen.

Oba piloti se před pádem stroje katapultovali a bezpečně opustili kokpit. Záběry zachycují jejich nouzové opuštění letounu.
Oba piloti se před pádem stroje katapultovali a bezpečně opustili kokpit. Záběry zachycují jejich nouzové opuštění letounu. Foto: X/osinttechnical

Hawk je vybaven vystřelovacími sedačkami Martin-Baker, jejichž britský výrobce uvádí, že jeho systémy za více než 80 let pomohly zachránit život 7829 pilotům.

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Podle svědků měla stíhačka od vzletu problémy a těsně předtím, než ji piloti opustili, začala nezvykle prudce stoupat. Pak se zřítila a vybuchla v obydlené oblasti Pencarnisiog.

Chybějící uzávěr je podle zdroje citovaného deníkem The Sun významnou součástí vyšetřování. Na nové informace upozornil britský server Wales Online. Okolnosti nehody se nadále prověřují.

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