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Zahraničí

Záplavy v Nepálu a Tibetu si vyžádaly přes tisíc obětí

ČTK
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Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 poté, co v úterý nepálské úřady zveřejnily aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými, píše agentura AFP. Poslední údaje z čínské strany uváděly 16 obětí v Tibetu.

An excavator clears a muddy path after flash floods and a mudslide in Trishuli
Bagr odklízí zablácenou cestu po bleskových záplavách a sesuvu půdy v oblasti Trišuli v nepálském okrese Nuwakot, 1. září 2026.Foto: REUTERS – Francis Mascarenhas
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Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof je v zemi nyní pohřešováno 3916 lidí včetně 583 cizinců z více než 30 zemí. Čínské úřady dříve uvedly, že pohřešují 546 lidí včetně 261 cizinců z 23 zemí.

V severoindickém státě Uttarpradéš bylo podle tamních úřadů z řek přitékajících z Nepálu vyzvednuto 17 těl, u nichž se předpokládá, že se jedná o oběti povodní. Indické úřady se tyto mrtvé snaží identifikovat.

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Nepálské úřady podle agentury AP oznámily, že dosud bylo zachráněno 11 814 lidí. Pátrací a záchranářské týmy nadále provádějí operace jak v odříznutých oblastech, kde se spoléhají na přesuny helikoptérami, tak v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z 12 elektráren, z nichž asi 500 je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech.

Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu.

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