Záplavy v Nepálu a Tibetu si vyžádaly přes tisíc obětí

Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu dosáhl 1003 poté, co v úterý nepálské úřady zveřejnily aktualizovanou bilanci s 987 mrtvými, píše agentura AFP. Poslední údaje z čínské strany uváděly 16 obětí v Tibetu.
Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof je v zemi nyní pohřešováno 3916 lidí včetně 583 cizinců z více než 30 zemí. Čínské úřady dříve uvedly, že pohřešují 546 lidí včetně 261 cizinců z 23 zemí.
V severoindickém státě Uttarpradéš bylo podle tamních úřadů z řek přitékajících z Nepálu vyzvednuto 17 těl, u nichž se předpokládá, že se jedná o oběti povodní. Indické úřady se tyto mrtvé snaží identifikovat.
Nepálské úřady podle agentury AP oznámily, že dosud bylo zachráněno 11 814 lidí. Pátrací a záchranářské týmy nadále provádějí operace jak v odříznutých oblastech, kde se spoléhají na přesuny helikoptérami, tak v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z 12 elektráren, z nichž asi 500 je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech.
Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny se zřítila do údolí a následně na řece Trišuli způsobila prudkou záplavovou vlnu.
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