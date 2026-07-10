Zaplaveným čínským městem se pohybuje na 900 hadů, mnohdy jedovatých

Povodňová voda, kterou na jihu Číny vyvolal tajfun Maysak, přinesla do jednoho z tamních měst asi devět stovek mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvající kolem nábytku v zatopených domech nebo vyčuhující z vody nyní odchytávají lovci hadů a vypouštějí je zpět do volné přírody, napsal web stanice CNN.
Zhruba milionové město Cheng-čou se nachází v autonomní oblasti Kuang-si, kde tajfun způsobil povodně a připravil o život nejméně 39 lidí. Jednu ženu přitom uštkla pravděpodobně kobra, která zřejmě uplavala z jedné ze zaplavených farem chovajících plazy; podle státních médií ale může být podobných případů více.
Na videozáznamech jsou vidět hadi proplouvající městem, jejichž hlavy vyčnívají nad hladinou jako jedovaté periskopy. Čínské úřady tuto hrozbu zpočátku zlehčovaly, nyní však obyvatele varují, aby se od plazů drželi dál. Zároveň navyšují zásoby protilátek, připravují zdravotnický personál na možný nárůst případů uštknutí nebo povolávají lovce hadů.
Tým o sedmi či osmi lidech, specializující se na odchyt hadů, pracoval celé dva dny a odchytil 2000 až 3000 těchto zvířat, především užovek, což je více než dřívější odhady počtu uprchlých hadů. Odchycené plazy předávají odborníkům a ti je vypouštějí do volné přírody. Hadi podle jednoho z členů týmu hledají útočiště na skrytých místech, jako jsou například rohy v budovách. Úřady také lidi varují, aby se vyhýbali nočním aktivitám venku a drželi se dál od trávy a rybníků, kde plazi hledají potravu a úkryt před povodňovou vodou. Rovněž jim radí, že mohou ve vchodech do domů rozsypat prášek odpuzující hady.
Hadi přitom nejsou jedinými zvířaty, která se dostala na svobodu. Když byla zaplavena místní zoologická zahrada, utekly mimo jiné dvě zebry, tři poníci či dva osli. Odplaveno bylo také přes 16 000 prasat, z nichž některá vytahovala těžká technika s chapadly podobnými těm v automatech s plyšáky, ukázala CNN.
Soukromá zoologická zahrada v Kuej-kangu pak ve středu varovala, že některá z uprchlých zvířat, jako jsou pštrosi, emu nebo mývali, mohou být agresivní. Zaměstnanci podle majitele zařízení riskovali vlastní životy, aby při stoupající hladině vody uzavřeli klece dravců a zabránili ohrožení lidí. Tři lvi se kvůli tomu utopili.
Cheng-čou ležící na rovinaté pláni obklopené horami a více než 660 řekami je proslulé nejen 500letým pěstováním jasmínu, ale i chovem hadů. V Kuang-si, která sousedí s Vietnamem, bylo zaznamenáno přes 100 druhů těchto plazů. Místní považují hadí maso za výživné jídlo a lov hadů pro potravu tam má dlouhou tradici. V roce 2020 v oblasti podle médií žilo téměř 20 milionů hadů a fungovalo přes 14 000 farem, kde se nejčastěji chovají užovky a jedovaté kobry.
Velkými pomocníky při záplavách jsou také bezpilotní letouny, které obyvatelům zprostředkovávají mobilní signál, dodávají zásoby či léky a dokonce je i vyprošťují. Městem Čchin-čou pak proplouvají bezpilotní průzkumné čluny s akustickým zařízením, které měří rychlost proudění a průtok vody, napsal web China Daily.
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