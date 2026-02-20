Zaplať, nebo zemřeš. Ruští velitelé bohatnou na „výpalném“ z vlastních řad

Ruskou armádou podle svědectví vojáků i válečných blogerů otřásá rozsáhlé vydírání a korupce. Vojáci mají podle těchto zdrojů platit v přepočtu statisíce korun, aby se vyhnuli nasazení na frontě, jinak jim hrozí přeřazení do nejnebezpečnějších bojů. Někteří velitelé jsou zároveň obviňováni z rozkrádání vojenského vybavení, které si pak vojáci musí pořizovat za vlastní peníze.
„Před časem jsem se dozvěděl o jednom vojákovi. Slušný chlap, narukoval dobrovolně a od té doby bojoval. Prošel Časiv Jarem i dalšími těžkými boji. Zranili ho, ale po uzdravení se vrátil zpět do služby.
Jednoho dne si ho zavolal velitel a řekl mu: ‚Dobrá práce, zasloužil sis to. Přeřadíme tě z první linie do týlu.‘ Odvolali ho přímo z pozice na frontě, z místa, kde poctivě plnil své úkoly.
Skutečně ho stáhli a poslali domů na dovolenou. Tam za ním však přišel plukovník a oznámil mu, že za přeřazení dluží 1,8 milionu rublů (zhruba 480 tisíc korun). Pokud by odmítl zaplatit, může se prý vrátit zpět na frontu – kde ho jednoduše zabijí.
Voják zaplatil vše, co měl na účtu, a následně i další peníze. Podobné částky museli pod hrozbou zaplatit všichni příslušníci jednotky, včetně nováčků. Ti přitom obdrželi náborový bonus ve výši dvou milionů rublů, který okamžitě odevzdali svým nadřízeným.“
Takto popisuje poměry v jedné z ruských jednotek válečný bloger Grigorij Vdovin na svém telegramovém kanálu „Putující zpravodaj“. Jde přitom o jeden z mnoha případů rozsáhlého systematického vydírání v ruské armádě, která se podle válečných blogerů proměňuje v „gangsterský supermarket“.
Běžná praktika ruské armády
V dalším svědectví, jehož pravost ověřilo Ukrajinské bezpečnostní a kooperační centrum (USCC), popisuje mladší seržant Denis Kolesikov posílání vojáků na jistou smrt v případě, že odmítnou velitelům zaplatit požadované částky. Ty se podle něj pohybují v přepočtu mezi 280 až 830 tisíci korun.
„Kdo nezaplatí, je označen za postradatelného, pošlou ho na frontu a tam je odstraněn,“ vysvětluje Kolesikov.
„Podobné praktiky jsou v ruské armádě velmi rozšířené a mají systematický charakter, zejména u jednotek na frontové linii,“ potvrdila deníku The Telegraph zástupkyně vedoucí USCC Olesia Horiainovová.
Podle dostupných informací jsou vojáci také často nuceni odevzdávat část svého platu na údajnou „podporu jednotky“, přičemž tyto prostředky často končí u velitelů.
USCC zároveň upozorňuje na případy, kdy velitelé rozkrádali vybavení jednotek – včetně dronů, elektroniky či dalších zbraní – a nutili vojáky, aby si potřebnou techniku pořizovali z vlastních peněz.
Andrej Perevozčikov z 36. baškirského motostřeleckého pluku si na tyto praktiky postěžoval prostřednictvím videa přímo prezidentu Vladimiru Putinovi.
Ve svém vzkazu Putinovi vzkázal, že velitelé prodávají drony, termovize, zařízení pro noční vidění i humanitární pomoc vojákům a nutí operátory dronů, aby za vybavení utráceli většinu svého platu. Ti, kteří odmítnou platit, jsou podle Perevozčikova následně přeřazeni do útočných operací na frontě.
„Vydírání pod hrozbou smrti se proměnilo v celé stínové odvětví – a to nejen na nejvyšších místech, ale i na středních a nižších úrovních,“ postěžoval si ruský bloger Michail Zvinčuk na populárním vojenském blogu Rybar. Pokud se podle něj problémy nezačnou řešit, dříve či později to může mít vážné důsledky pro fungování celé armády.
