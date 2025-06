Zapíná se na knoflík, ale sako to není. Převlékl se Zelenskyj kvůli Trumpovi?

Karolína Minaříková Krupková

Známou roztržku ukrajinského a amerického prezidenta letos v únoru korunoval novinář a trumpista Brian Glenn dotazem: „Proč vlastně nenosíte oblek? Máte vůbec nějaký?” Když se tedy teď Volodymyr Zelenskyj objevil na summitu NATO v černém svrchníku zapnutém na knoflík, mnozí předpokládali, že tak činí právě kvůli Donaldovi Trumpovi. Jenže o saku nemůže být být v případě nového oděvu Zelenského řeč.

Spíše než o sako, jde totiž o bundu - svršek je zřejmě ušitý z pevné bavlny a pravděpodobně postrádá i podšívku. Taktéž nemá vycpávky v ramenou, zdobí ho čtvery našité kapsy a místo klasických klop má oděv košilový límec.

Místo o saku tak můžeme mluvit o košilové bundě připomínající montérkovou halenu, tedy součást dvoudílného pracovního oděvu, kterou si jistě pamětníci 70. a 80. let dobře vybaví. Ostatně jde o velmi módní záležitost, která se nyní v pánské módě vrací jako takzvaný shacket, field či utility jacket a ve skříni ji má fotbalista David Beckham i zpěvák Harry Styles.

Zelenskyj tak černou košilovou bundou nadále zachovává svůj civilně vojenský styl, který podtrhl i tím, že si černou košili nezastrčil do černých kalhot, a místo vyleštěných polobotek stále obouvá pevnou sportovní obuv.

Z mikiny do kabátu

Na neformálnost Zelenského uniformy bylo veřejně poukázáno právě při jeho návštěvě v Oválné pracovně. A tak se předpokládá, že si ukrajinský prezident vzal tuto výtku k srdci a právě proto vyměnil mikinu za košilovou bundu. Pravděpodobně tak ovšem neučinil kvůli Donaldu Trumpovi, jako spíše z úcty k papeži Františkovi, na jehož pohřeb byl Zelenskyj pozván na konci dubna. Dostavit se do Svatopetrské baziliky sic v černé, ale stále jen mikině, bylo zřejmě žinantní i Zelenskému.

U této formálnější varianty už zřejmě také zůstane. Košilovou bundu totiž hlava Ukrajiny oblékla i při setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem, stejně jako na návštěvu v Downing Street 10, na večeři s nizozemským králem, která předcházela summitu NATO v Haagu, a stejně tak si Zelenskyj v novém kabátu znovu podal ruku i s Donaldem Trumpem.

Zelenského mundúr jako jasný vzkaz

Kapsáče a tričko nebo mikinu se symbolem trojzubce, spolu s pohorkami značky Lowa nosí Volodymyr Zelenskyj od chvíle, kdy Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. Prezident tak vyjadřuje solidaritu se svým lidem a zároveň vysílá světu jasný signál - že jeho země se stále nachází ve válečném stavu.

Zelenskyj tak svůj mundúr, který barevně lavíruje mezi odstíny zelené, hnědé a černé, nosí už tři roky - a to jak při pravidelných poselstvích k Ukrajincům, tak i při cestách do Buckinghamského paláce či amerického Kongresu. Zatímco američtí představitelé měli s absencí obleku problém, britskému králi Karlu III. to očividně nevadilo.

Zelenského nový svršek je sice o něco formálnější, ale stále nejde o sako. Jeho slova: "Oblek si vezmu, až tahle válka skončí," která pronesl v Bílém domě, tak stále platí.