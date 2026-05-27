Zápasníci si to rozdají před Bílým domem. Trump dal postavit klec

Na Jižním trávníku Bílého domu v úterý začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění (MMA), které se tam uskuteční 14. června, v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takzvaný oktagon je soutěžní žíněnka a osmistěnný oplocený prostor používaný pro zápasy americké organizace provozující elitní profesionální soutěž v MMA Ultimate Fighting Championship (UFC).
„Budeme mít velký zápas. Už se to nikdy nebude opakovat, ještě nikdy se to nestalo,“ řekl tento měsíc Trump v Oválné pracovně. Přímo na trávníku akci podle něj bude moci sledovat 4500 diváků, přičemž až 100 tisíc lidí ji bude moci zdarma zhlédnout na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu.
Trump je fanouškem UFC, řadě zápasů přihlížel a získal si přízeň fanouškovské základny sportu tvořené mladými muži - klíčové demografické skupiny v prezidentských volbách v roce 2024.
Náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů (1,3 miliardy Kč). Představitel Bílého domu podle agentury AFP uvedl, že je zcela pokryje UFC a daňové poplatníky akce nebude stát nic. Extravagantní událost na historickém trávníku u Bílého domu se ovšem chystá v době, kdy výdaje Američanů rostou kvůli válce s Íránem.
Šéf UFC Dana White v úterním rozhovoru s časopisem Time popřel, že by akce byla politická, a obhajoval výši nákladů. „Z čehokoliv lze udělat politickou záležitost, když chcete. V podstatě jsem se rozhodl utratit spoustu peněz, abych oslavil 250. výročí založení Ameriky spolu s Američany a zbytkem světa,“ řekl White.
Název události UFC Freedom 250 (UFC Svoboda 250) odkazuje na 250. výročí založení Spojených států, které připadá na 4. července. Bude se konat 14. června, na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových narozenin.