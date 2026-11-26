Před polským prezidentským palácem ve Varšavě se ve středu odpoledne zapálil muž. Na pomoc mu okamžitě přispěchali příslušníci Státní ochranné služby (SOP), kteří zajišťují také bezpečnost polského prezidenta Karola Nawrockého. Podle polských médií šlo o mladého Ukrajince studujícího na tamní vysoké škole, který požadoval změnu přístupu k Ukrajincům žijícím v Polsku. Utrpěl vážná zranění.
Ve středu po 17. hodině se muž zapálil na varšavské ulici Krakowskie Przedmieście, mezi polským prezidentským palácem a budovou ministerstva kultury a národního dědictví.
Mluvčí polské SOP Boguslaw Piórkowski uvedl, že příslušníci jeho služby byli prvními zástupci bezpečnostních složek, kteří na incident zareagovali. Podle jeho vyjádření pro polská média příslušníci ochrany prezidentského paláce přeběhli na druhou stranu ulice a muže uhasili.
Poskytli mu první pomoc a přivolali záchranné složky. Na místě byl také zdravotnický záchranář, který se v okolí právě nacházel. Krátce nato se do zásahu zapojila další posádka zdravotnické záchranné služby, která projížděla kolem.
Muž měl být protestující Ukrajinec, tvrdí média
Podle neoficiálních informací polského deníku Fakt byl mužem, který se zapálil, 22letý ukrajinský občan a student Varšavské technické univerzity. Před prezidentský palác měl přijít s batohem, v němž měl hořlavou kapalinu. Tou se polil a následně se zapálil.
Muž měl také podle zjištění listu před prezidentský palác a ministerstvo přijít s konkrétními požadavky a údajně i s protestním transparentem nebo listem papíru, na němž pravděpodobně vysvětloval důvody svého protestu. Jedním z požadavků podle zjištění polských médií údajně bylo, aby se s Ukrajinci v Polsku zacházelo stejně jako s Poláky.
Přesné znění jeho sdělení však nebylo zveřejněno. Mluvčí polského ministerstva vnitra Karolina Galecká uvedla, že na závěry o příčinách incidentu je zatím příliš brzy. Policie okolnosti případu vyšetřuje.
Muž utrpěl rozsáhlé popáleniny třetího stupně na obličeji, zádech a končetinách. Oheň mu navíc vážně poškodil horní dýchací cesty. Podle informací polských médií byl jeho neurologický stav velmi vážný. Zdravotník, který se podílel na jeho záchraně, uvedl, že muž reagoval na bolest, nebyl však plně při vědomí. Skončil na jednotce intenzivní péče ve varšavském Vojenském lékařském institutu.
Situaci řeší i Kyjev
Podle konzulárního oddělení ukrajinského velvyslanectví v Polsku je zraněný muž s vysokou pravděpodobností skutečně ukrajinským občanem, uvedla ukrajinská agentura Interfax.
„Polská strana nyní podniká kroky k definitivnímu potvrzení jeho totožnosti. Muže se podařilo zachránit a nyní je na jednotce intenzivní péče. Další informace o jeho zdravotním stavu očekáváme od příslušných polských úřadů a zdravotnického personálu,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí.
Ministerstvo rovněž sdělilo, že velvyslanectví navázalo kontakt s matkou zraněného muže a poskytne jí potřebnou pomoc. Situaci podle něj ambasáda pozorně sleduje.