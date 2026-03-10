Přeskočit na obsah
10. 3. Viktorie
Zahraničí

Západní pobřeží Itálie nedaleko Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně

ČTK

Západní pobřeží Itálie zasáhlo v noci na úterý zemětřesení o síle 6,1 stupně. Oznámilo to německé geofyzikální středisko GFZ, podle kterého se ohnisko nacházelo v hloubce 377 kilometrů. Informace o možných škodách nejsou dostupné.

capri, zena
Region loni v březnu zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně, které média označovala za nejsilnější za posledních 40 let. (Neapolský záliv, Tyrhénské moře)Foto: iStock
Epicentrum se nacházelo v Tyrhénském moři západně od Neapole a asi 16 kilometrů jižně od ostrova Ischia, sdělila americká geologická služba USGS. Podle ní mělo zemětřesení sílu šesti stupňů.

Region loni v březnu zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně, které média označovala za nejsilnější za posledních 40 let. Tehdy utrpělo přes deset lidí lehká zranění a stovky obyvatel Neapole po otřesech strávily noc v ulicích.

