Západní pobřeží Itálie nedaleko Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně

Západní pobřeží Itálie zasáhlo v noci na úterý zemětřesení o síle 6,1 stupně. Oznámilo to německé geofyzikální středisko GFZ, podle kterého se ohnisko nacházelo v hloubce 377 kilometrů. Informace o možných škodách nejsou dostupné.
Epicentrum se nacházelo v Tyrhénském moři západně od Neapole a asi 16 kilometrů jižně od ostrova Ischia, sdělila americká geologická služba USGS. Podle ní mělo zemětřesení sílu šesti stupňů.
Region loni v březnu zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně, které média označovala za nejsilnější za posledních 40 let. Tehdy utrpělo přes deset lidí lehká zranění a stovky obyvatel Neapole po otřesech strávily noc v ulicích.
Kdo po Moravcovi? Ve hře je několik překvapivých jmen, která můžou pořad převzít
Konec Václava Moravce v České televizi postavil vedení zpravodajství do složité situace. Přestože letitý spor zjevně k podobnému rozuzlení směřoval, management ČT ho neočekával. Tomu podle informací deníku Aktuálně.cz odpovídá napjatá atmosféra uvnitř redakce a hledání toho, jak situaci optimálně vyřešit.
Strhující obrat Siniakové. Česká tenistka po tříhodinové řeži vyřadila Andrejevovou
Tenistka Kateřina Siniaková zdolala v Indian Wells obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou 4:6, 7:6, 6:3 a po takřka tříhodinovém boji postoupila na prestižním turnaji v kalifornské poušti poprvé v kariéře do osmifinále. Její další soupeřkou bude Elina Svitolinová z Ukrajiny.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí deset zraněných po ruských vzdušných útocích
Rusko v noci na úterý podniklo další sérii dronových útoků na ukrajinské území, úřady Dnipropetrovské oblasti hlásí deset zraněných. Ukrajinské vzdušné síly uvedly, že zlikvidovaly 122 ze 137 ruských bezpilotních strojů. Dnipropetrovskou oblast zasáhly ruské drony a střely na třech místech, napsal šéf vojenské správy tohoto regionu Oleksandr Hanža na Telegramu.
Trhům vládne panika, prudce zvedá ceny u benzinek. Expert nastínil, co bude s plynem
Průjezdnost Hormuzského průlivu se snížila na desetinu. Je to dáno tím, že dramaticky narostly ceny pojistek za lodní přepravu. Některé pojišťovny dokonce situaci vyhodnocují jako natolik rizikovou, že zcela zrušily nebo pozastavily pojištění válečných rizik. Kvůli nemožnosti vyvézt energie do cílových destinací zavládla na trzích panika, konstatuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
ŽIVĚ Uvolníme Hormuz. Íránské gardy slibují, že zabrání ropnému krachu. Kladou si podmínku
Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem. Oznámily to íránské revoluční gardy, uvedla v noci na dnešek agentura Reuters. Kvůli válce nyní úžinou neproplouvají téměř žádné tankery.