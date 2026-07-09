Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Ve čtvrtek to uvedla meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy.
Průměrná teplota nad evropskou pevninou letos v červnu byla druhá nejvyšší v historii měření za daný měsíc, činila 19,14 stupně Celsia, což je o 1,78 stupně Celsia více než průměr za daný měsíc z let 1991 až 2020, uvádí Copernicus v tiskové zprávě. Teplejší byl podle meteorologické služby pouze červen v roce 2019.
Ve druhé polovině června zasáhla velkou část západní a střední Evropy intenzivní vlna veder, přičemž v několika zemích byly překonány červnové nebo historické rekordy v denních maximálních teplotách. Západní Evropa zažila nejteplejší červen v historii měření s průměrnou teplotou 20,74 stupně Celsia, což je o 3,05 stupně Celsia více než průměr za červen z let 1991 až 2020, uvádí Copernicus. Padl tím podle něj předchozí rekord z června 2025.
Globálně byl uplynulý červen druhým nejteplejším červnem v historii měření, průměrná teplota vzduchu byla 16,54 stupně Celsia, což je o 0,56 stupně Celsia více než průměr z let 1991 až 2020 za daný měsíc, uvedla rovněž unijní služba. Vyšší teploty svět v tomto měsíci podle ní zaznamenal v roce 2024.
Průměrná teplota mořské hladiny v oceánech - s výjimkou vod v Arktidě a v Antarktidě - byla v červnu nejvyšší v historii měření pro daný měsíc, činila 20,86 stupně Celsia, uvádí Copernicus.
Evropa podle meteorologické služby zažila také sucho, které spolu s extrémním horkem přispělo k lesním požárům, zejména na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii.
"Červen jasně ukázal, jak hluboce se klima mění," sdělila Samantha Burgessová z Evropského střediska pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF). Klimatický systém podle ní pokračuje v akumulaci tepla. "Výsledkem jsou stále intenzivnější vlny veder, trvale teplý oceán a rostoucí rizika pro lidi, ekosystémy a infrastrukturu v celé Evropě i mimo ni," dodala.
Vlně veder, která zasáhla velkou část Evropy ve druhé polovině června, předcházely květnové vysoké teploty. Další vedra se objevila na začátku července, poznamenal Copernicus.
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