Zapadlé italské divadlo ukrývalo prastaré mince. Výjimečný nález, slaví archeologové

Na hromadu zlatých mincí narazili italští dělníci v suterénu budovy v městečku Coma.

Milán - Bylo to jako otevřít peněženku, popisují archeologové výjimečný nález zlatých mincí ze starověkého Říma, které byly objeveny minulý týden na severu Itálie.

Na stovky mincí narazili italští dělníci v nevyužívané budově ve městě Coma, ležícím kousek od Milána. Zrovna prováděli stavební práce, když v suterénu domu objevili zakopanou hrnčířskou nádobu.

Roman gold coins discovered in Italian theatre https://t.co/65uhsaKR6u pic.twitter.com/poNubhBT8z — The Local Italy (@TheLocalItaly) September 9, 2018

"Je to v podstatě jedna celá kolekce, něco takového jsme v severní Itálii ještě nenašli. Někdy bývají mince přilepené k sobě, tyhle jsou ale všechny samostatně," popsal pro americkou televizi CNN italský archeolog Luca Rinaldi.

Poklad teď zkoumají archeologové a restaurátoři. Podle zpráv místních médií by skutečná cena nálezu mohla být velmi vysoká, a to až v řádech milionů dolarů. Mimo to chtějí odborníci také zjistit, komu mince patřily a proč je někdo zakopal.

Například archeolog Rinaldi věří, že jde o objev, jehož cena je nevyčíslitelná. "Bavíme se tu o mimořádném nálezu," citoval Rinaldiho britský list The Times.

V oblasti městečka Coma už bylo navíc v minulosti nalezeno mnoho vzácných předmětů ze starověkého Říma. "Zatím do detailu nevíme o historické a kulturní hodnotě tohoto nálezu. Začíná to ale vypadat, že ta oblast je skutečným pokladem pro naši archeologii. Ten objev mě naplňuje pýchou," nechal se slyšet italský ministr kultury Alberto Bonisoli.

Budova, ve které dělníci na mince narazili, sloužila v 19. století jako divadlo a později jako kino, od konce 20. století byla ale nevyužívaná. Teď se měla stavba přeměnit na apartmány.

Podle zahraničních médií je už teď jasné, že jde o jeden z nejvýznamnějších nálezů takového druhu za poslední roky. Podobně nadšený byl před dvěma roky Jeruzalém, když tamní archeologové našli při vykopávkách na hoře Sion zlatou minci s vyobrazením římského císaře Nera.