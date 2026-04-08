Západ Země, zatmění Měsíce a další úchvatné pohledy od Artemis II

Více než 57 let po pořízení první fotografie "východu Země" astronautem z mise Apollo 8 zvěčnili jeho následovatelé ze současné mise Artemis II Zemi zdánlivě zapadající za Měsícem. Novou fotografii zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Čtyřčlenná lidská posádka mise Artemis II, jejímiž členy jsou američtí astronauti NASA Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen, fotografii pořídila v pondělí, když jejich kosmická loď Orion prolétala kolem odvrácené strany Měsíce. Další z prvních dvou dnes zveřejněných fotografií pak zachycuje úplné zatmění Slunce, k němuž došlo, když Měsíc z pohledu posádky zakryl sluneční kotouč.
Snímek "Západ Země" neodmyslitelně připomíná legendární fotografii z mise Apollo 8, kterou 24. prosince 1968 pořídil Američan William Anders během prvního letu k přirozené družici Země s lidskou posádkou s krajany Frankem Bormanem a Jimem Lovellem. Po vstupu na oběžnou dráhu Měsíce jej mise Apollo 8 obletěla desetkrát, aniž by na něm přistála.
Během jednoho z obletů zachytil Anders zářivě modrou osvětlenou část planety Země v kontrastu s šedým výřezem měsíčního povrchu v popředí a temnotou okolního vesmíru. Fotografie "Východ Země" často figuruje v žebříčcích nejvýznamnějších snímků všech dob. Časopis Life ji v roce 2003 zařadil do knihy 100 fotografií, které změnily svět.
"Urazili jsme tak dlouhou cestu, abychom prozkoumali Měsíc, a nejdůležitější je, že jsme objevili Zemi," zní slavný Andersův citát, který pronesl po návratu mise Apollo 8 na Zemi.
Dědictví Apolla 8 provází také astronauty mise Artemis II, kteří se již vrací na Zem, kde by měli přistát v sobotu. Pondělní část letu zahájili poslechem vzkazu, který pro ně nahrál loni v srpnu dva měsíce před svou smrtí Jim Lovell. "Je to historický den a vím, že budete mít hodně práce, ale nezapomeňte si užít výhled," vzkázal posádce Lovell, který měl po prarodičích český původ a byl také velitelem legendárního letu poškozeného Apolla 13.
