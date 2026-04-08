Zahraničí

Západ Země, zatmění Měsíce a další úchvatné pohledy od Artemis II

A view of Earth, partially hidden by the Moon, photographed through the Orion spacecraft window
NASA Artemis Moonshot
The Moon is seen fully eclipsed by the Sun during the Artemis II crew’s flyby of the Moon
The Moon, with its Orienale basin prominent at center, is photographed by the Artemis II crew
A view of the Moon, photographed through the Orion spacecraft window
Snímek "Západ Země" neodmyslitelně připomíná legendární fotografii z mise Apollo 8, kterou 24. prosince 1968 pořídil Američan William Anders během prvního letu k přirozené družici Země s lidskou posádkou s krajany Frankem Bormanem a Jimem Lovellem. |
Více než 57 let po pořízení první fotografie "východu Země" astronautem z mise Apollo 8 zvěčnili jeho následovatelé ze současné mise Artemis II Zemi zdánlivě zapadající za Měsícem. Novou fotografii zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Čtyřčlenná lidská posádka mise Artemis II, jejímiž členy jsou američtí astronauti NASA Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a Kanaďan Jeremy Hansen, fotografii pořídila v pondělí, když jejich kosmická loď Orion prolétala kolem odvrácené strany Měsíce. Další z prvních dvou dnes zveřejněných fotografií pak zachycuje úplné zatmění Slunce, k němuž došlo, když Měsíc z pohledu posádky zakryl sluneční kotouč.

Snímek "Západ Země" neodmyslitelně připomíná legendární fotografii z mise Apollo 8, kterou 24. prosince 1968 pořídil Američan William Anders během prvního letu k přirozené družici Země s lidskou posádkou s krajany Frankem Bormanem a Jimem Lovellem. Po vstupu na oběžnou dráhu Měsíce jej mise Apollo 8 obletěla desetkrát, aniž by na něm přistála.

Během jednoho z obletů zachytil Anders zářivě modrou osvětlenou část planety Země v kontrastu s šedým výřezem měsíčního povrchu v popředí a temnotou okolního vesmíru. Fotografie "Východ Země" často figuruje v žebříčcích nejvýznamnějších snímků všech dob. Časopis Life ji v roce 2003 zařadil do knihy 100 fotografií, které změnily svět.

"Urazili jsme tak dlouhou cestu, abychom prozkoumali Měsíc, a nejdůležitější je, že jsme objevili Zemi," zní slavný Andersův citát, který pronesl po návratu mise Apollo 8 na Zemi.

Dědictví Apolla 8 provází také astronauty mise Artemis II, kteří se již vrací na Zem, kde by měli přistát v sobotu. Pondělní část letu zahájili poslechem vzkazu, který pro ně nahrál loni v srpnu dva měsíce před svou smrtí Jim Lovell. "Je to historický den a vím, že budete mít hodně práce, ale nezapomeňte si užít výhled," vzkázal posádce Lovell, který měl po prarodičích český původ a byl také velitelem legendárního letu poškozeného Apolla 13.

Mise Artemis II odstartovala z NASA Kennedy v 18:35 ET (22:35 UTC) a vynesla čtyři astronauty na cestu kolem Měsíce. Artemis II připraví cestu pro budoucí přistání na Měsíci a také pro další obrovský skok – astronauty na Marsu. | Video: NASA
Martin Červenka, odborář, Odborová organizace bezpečnostních sborů
Martin Červenka, odborář, Odborová organizace bezpečnostních sborů
Martin Červenka, odborář, Odborová organizace bezpečnostních sborů

„Hledali špínu." Rebelský velitel promluvil o šikaně u policie. Odhalil, proč končí

Čelil jsem tlaku a šikaně, stal jsem se nepohodlným, řekl písecký policejní velitel a odborář Martin Červenka, který poslední roky upozorňoval na tristní stav uvnitř Policie ČR. Minulý týden podal výpověď, připojil i ostrý vzkaz „křivákům a lhářům“ ve vedení. V rozhovoru pro web Aktuálně.cz zmínil, co bylo největší rozbuškou pro jeho konec v policejních řadách. „Střelba v Chřibské,“ uvedl redakci.

