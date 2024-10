Eliminovat "boha". Experti zmapovali kritická místa v Rusku, která vyhrávají válku

Západ dělá chybu, když sankce proti Rusku soustředí především na vyspělé technologie, jako je mikroelektronika. Podle odborníků by se měl zaměřit na dodavatelský řetězec, který agresorovi útočícímu na Ukrajině utne přísun materiálu a strojů k výrobě pro dělostřelectvo.

Rusko dokázalo z děl denně vypálit v průměru 10 tisíc střel, Ukrajinci jen 1800. Jeho dělostřelectvo, kterému už Sověti přezdívali "bůh války", způsobilo 70 procent ukrajinských ztrát na životech. A je to především dělostřelectvo, které umožňuje Rusům v Doněcké oblasti pomalu postupovat i navzdory obrovským ztrátám, píše server Business Insider.

Ukrajincům se sice podařilo oslabit ruských arzenál tím, že zničili 10 tisíc kusů dělostřelecké techniky, Kreml ale díky válečnému hospodářství podle odhadů z letošního února nashromáždil dalších zhruba pět tisíc děl, jako jsou houfnice, a přes tisíc salvových raketometů.

Tým odborníků nyní vyzývá Západ, aby zabránil tomu, aby děla vůbec vznikla. Výzkumníci zmapovali složitý dodavatelský řetězec, který udržuje ruské dělostřelectvo v chodu, a to i přesto, že spotřebovává obrovské množství munice a rychle opotřebovává hlavně děl.

"Cílem by mělo být narušení přístupu Ruska k munici a novým hlavním, tam jsou dodavatelské řetězce skutečně zranitelné. Je obtížnější tajně převést do země tisíce tun chromové rudy, která se používá pro výrobu hlavní, než propašovat několik tisíc mikročipů," vyzývá zpráva think tanku Royal United Services Institute (RUSI) a britské neziskové organizace Open Source Center.

Rusko, ač je v mnoha ohledech soběstačné, musí dovážet obráběcí stroje a suroviny nezbytné pro odlévání nebo renovaci dělostřeleckých hlavní a pro výrobu dělostřeleckých granátů. Sankce z roku 2023 sice snížily dovoz strojů ze Západu. Částečně je ale nahradila Čína, která s dalšími zeměmi západní techniku do Ruska také reexportují. RUSI identifikovala nejméně 2113 společností, které v roce 2023 a na počátku roku 2024 dodávaly do Ruska západní vybavení, včetně zařízení z Německa, Jižní Koreje, Itálie, Japonska a Tchaj-wanu.

Výroba dělostřeleckých hlavní vyžaduje vysoce specializovaná výrobní zařízení. V Rusku to umí jen ve čtyřech společnostech: Závod č. 9 v Jekatěrinburgu, Titan-Barrikady ve Volgogradu, MZ/SKB v Permu a výzkumný ústav Burevestnik v Nižním Novgorodu, uvádí zpráva. Každá společnost má svůj vlastní řetězec subdodavatelů.

Pokud jde o suroviny, dováží Rusko přibližně 55 procent vysoce kvalitního chromu potřebného ke kalení hlavní. Je také závislé na Uzbekistánu a Kazachstánu, které dodávají velkou část bavlněné celulózy. Ta je klíčovou složkou nitrocelulózy používané k výrobě výbušnin. V Rusku existují tři hlavní výrobci dělostřelecké munice - NIMI Bachirev, závod Plastmass a KBP Šipunov - kteří se rovněž spoléhají na síť dodavatelů.

Existují důkazy, že sankce mohou fungovat. Například kazašská společnost Khlopkoprom-Tsellyuloza, která byla hlavním dodavatelem bavlněné celulózy pro dvě ruské továrny, snížila svůj vývoz, když byly na tyto továrny uvaleny sankce, upozornila RUSI. Kazachstán nyní skutečně dodává bavlněnou celulózu pro munici NATO.

Současné západní sankce jsou ale příliš široce zaměřené a sporadické na to, aby ochromily ruskou zbrojní výrobu. Lepším přístupem by byla kombinace ekonomických sankcí a diplomatického tlaku zaměřeného na ruský dodavatelský řetězec pro dělostřelectvo, uzavírá zpráva.

Soustředěné sankce donutí Rusko k hledání nových způsobů, jak se jim vyhnout. Třeba i za pomoci Číny, Turecka a středoasijských států. Nicméně by se nakonec mohly ukázat jako účinnější přístup než snaha zničit ruské dělostřelectvo v boji. Pro Ukrajinu je nejlepší ruskou zbraní ta, se kterou nikdy nebude muset bojovat, uzavírá Business Insider.

