Děti z laboratoře, šlechtění fotbalisté. Jak ruští "novináři" informují o Západu

Odvolací Vrchní soud v Praze v úterý snížil trest bývalému vojákovi Martinu Sukupovi, který se mezi lety 2014 a 2018 na straně proruských separatistů aktivně zapojil do bojů na Ukrajině, z 21 let na čtyři roky vězení. Pražský městský soud muže původně odsoudil za teroristický útok a účast na teroristické skupině, odvolací senát ale dnes muže potrestal za účast na nestátní ozbrojené skupině, za kterou hrozí maximálně pětileté vězení. Trestný čin přibyl do zákoníku letos v červnu. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Muž byl souzen jako uprchlý.

"Ta změna je změnou legislativní. V červnu 2022 došlo ke změně zákona tím, že do něj byl přidán trestný čin účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Tedy paragraf, který přesně spadá na to, čeho se obžalovaný Martin Sukup dopustil," konstatoval soudce Vladimír Stibořík.

Soud musí vycházet z verze trestního zákoníku, která je pro obžalovaného příznivější. Za teroristický útok a účast na teroristické skupině muži hrozilo 12 až 20 let vězení, u Sukupa byla sazba zvýšena ještě o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.